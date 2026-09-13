Один побутовий прилад на кухні споживає як 65 холодильників: є у багатьох

Мережевий подовжувач з під'єднанним пристроєм. Фото: Unsplash

Електрична духовка належить до найенергомісткіших побутових приладів у домі. Висока потужність і необхідність тривалий час підтримувати температуру можуть помітно збільшувати споживання електроенергії.

Про те, чому електрична духовка споживає так багато енергії, розповідає редакція Новини.LIVE.

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Чому електродуховка споживає найбільше енергії в квартирі

Потужність електричної духовки зазвичай становить приблизно 2000-5000 Вт. За місяць використання вона може споживати близько 40-90 кВт-год. Для порівняння, типовий холодильник має потужність близько 300-800 Вт та працює не так інтенсивно.

Високе споживання духовки пов'язане з необхідністю швидко нагріватися та підтримувати задану температуру протягом усього приготування.

У деяких моделях електроенергія продовжує витрачатися після завершення приготування, наприклад, на роботу годинника або дисплея. За рік таке споживання у режимі очікування може сягати до 224 кВт-год.

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Щоб витрачати менше електроенергії, можна один раз прогріти духовку та приготувати кілька страв за один цикл. Також її можна вимикати за кілька хвилин до завершення приготування, використовуючи залишкове тепло.

Під час випікання краще не відкривати дверцята без потреби, щоб не втрачати температуру. Якщо духовка помітно споживає електроенергію у простої, після використання її можна від'єднувати від мережі.

Електроенергію можуть продовжувати використовувати й інші пристрої, залишені підключеними до розетки без потреби, зокрема телевізори та зарядні адаптери.

Щоб уникнути зайвого споживання, після використання їх можна повністю відключати від мережі.

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