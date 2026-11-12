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Главная Техно Режим энергосбережения роутера замедляет Wi-Fi: как его отключить

Режим энергосбережения роутера замедляет Wi-Fi: как его отключить

Ua ru
12 ноября 2026 13:12
Режим энергосбережения роутера снижает скорость Wi-Fi: как отключить ECO Mode кадр из видео/YouTube
Wi-Fi-роутер на столе. Фото: кадр из видео/YouTube

Режим энергосбережения в роутере может заметно снижать скорость Wi-Fi, и многие пользователи даже не знают, что он включен. Из-за него бывает медленный Wi-Fi, хотя тариф и оборудование позволяют больше. В одном из тестов после отключения этого режима скорость отдачи выросла почти на 80%.

Об этом пишет MakeUseOf, пишет редакция Новини.LIVE.

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Почему роутер в режиме энергосбережения тормозит Wi-Fi

Автор MakeUseOf Робин Джон пользуется тарифом на 300 Мбит/с. Его жилье площадью около 1500 квадратных футов (примерно 140 кв. м) покрывает mesh-система TP-Link Deco X50 — несколько модулей, которые вместе раздают Wi-Fi по всему дому. В основном интернет работал хорошо, но скорость иногда "плавала" без видимой причины.

Ответ нашелся в приложении Deco: на главном экране было сообщение, что ECO Mode экономит энергию и может влиять на скорость сети. У этого режима три настройки. Normal Mode работает без ограничений, Power-Saving Mode немного ограничивает скорость, а Ultra Power-Saving Mode снижает производительность сильнее.

Насколько выросла скорость Wi-Fi без ECO Mode

В первом тесте скорость загрузки выросла с 257 до 270 Мбит/с, то есть примерно на 5%. Зато отдача увеличилась со 105 до 187 Мбит/с — почти на 80%. Во второй серии тестов на iPhone с включенным ECO Mode загрузка составляла 149 Мбит/с, а отдача — 37 Мбит/с. После отключения режима показатели выросли до 311 и 220 Мбит/с: загрузка более чем удвоилась, а отдача выросла почти в шесть раз.

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Улучшилась и стабильность связи. Пинг, то есть задержка сигнала, в состоянии покоя снизился с 22 до 11 мс. Джиттер, который показывает, насколько эта задержка "скачет", уменьшился с 39 до 22 мс. Чем он ниже, тем стабильнее работают видеозвонки и онлайн-игры.

Как отключить режим энергосбережения на роутере

В приложении Deco нужно открыть More — ECO Mode и выключить режим или в разделе Power Mode выбрать Normal Mode.

На поддерживаемых моделях TP-Link Archer это можно сделать в приложении Tether через More — ECO Mode или в веб-интерфейсе роутера: Advanced — System — ECO Mode.

На некоторых роутерах ASUS в веб-интерфейсе есть раздел Wireless — Professional, где может быть настройка мощности передачи сигнала.

На отдельных моделях Netgear стоит искать Transmit Power Control в меню Advanced — Advanced Setup — Advanced Wireless Settings.

Мощность передачи — не то же самое, что ECO Mode: если ее повысить, скорость не обязательно вырастет, а может даже ухудшиться. Такие опции есть не во всех роутерах, поэтому лучше проверить инструкцию к своей модели.

Перед изменениями стоит измерить скорость и записать результат, а затем вернуть обычный режим и повторить тест несколько раз с того же устройства, на том же месте и с тем же сервером.

При этом не стоит отключать энергосбережение всем: если связь и так работает хорошо, разницы может не быть, а тем, кому важнее меньшее потребление электроэнергии, режим можно оставить.

Ранее Новини.LIVE писали, что скрытая настройка Wi-Fi в Android помогает найти причину, если интернет на смартфоне время от времени обрывается. Она показывает дополнительные данные о соединении, в том числе уровень сигнала.

Также Новини.LIVE рассказывали, что сигнал Wi-Fi-роутера может быть слабым или нестабильным даже тогда, когда само устройство исправно. Чаще всего мешают не настройки сети, а стены, обычные домашние вещи и другие беспроводные устройства.

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Владимир Мололкин - редактор, эксперт рубрики "Техно"
Автор:
Владимир Мололкин

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