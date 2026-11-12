Wi-Fi-роутер на столі. Фото: кадр з відео/YouTube

Режим енергозбереження в роутері може помітно знижувати швидкість Wi-Fi, і багато користувачів навіть не знають, що він увімкнений. Через нього буває повільний Wi-Fi, хоча тариф і обладнання дозволяють більше. В одному з тестів після вимкнення цього режиму швидкість вивантаження зросла майже на 80%.

Про це пише MakeUseOf, пише редакція Новини.LIVE.

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Чому роутер у режимі енергозбереження гальмує Wi-Fi

Автор MakeUseOf Робін Джон користується тарифом на 300 Мбіт/с. Його житло площею близько 1500 квадратних футів (приблизно 140 кв. м) покриває mesh-система TP-Link Deco X50 — кілька модулів, які разом роздають Wi-Fi по всьому дому. Здебільшого інтернет працював добре, але швидкість іноді "плавала" без видимої причини.

Відповідь знайшлася в застосунку Deco: на головному екрані було повідомлення, що ECO Mode заощаджує енергію і може впливати на швидкість мережі. У цього режиму три налаштування. Normal Mode працює без обмежень, Power-Saving Mode трохи обмежує швидкість, а Ultra Power-Saving Mode знижує продуктивність сильніше.

Наскільки зросла швидкість Wi-Fi без ECO Mode

У першому тесті швидкість завантаження зросла з 257 до 270 Мбіт/с, тобто приблизно на 5%. Натомість вивантаження збільшилося зі 105 до 187 Мбіт/с — майже на 80%. У другій серії тестів на iPhone з увімкненим ECO Mode завантаження становило 149 Мбіт/с, а вивантаження — 37 Мбіт/с. Після вимкнення режиму показники зросли до 311 і 220 Мбіт/с: завантаження більш ніж подвоїлося, а вивантаження зросло майже вшестеро.

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Покращилася і стабільність зв'язку. Пінг, тобто затримка сигналу, у стані спокою знизився з 22 до 11 мс. Джиттер, який показує, наскільки ця затримка "стрибає", зменшився з 39 до 22 мс. Що він нижчий, то стабільніше працюють відеодзвінки та онлайн-ігри.

Як вимкнути режим енергозбереження на роутері

У застосунку Deco потрібно відкрити More — ECO Mode і вимкнути режим або в розділі Power Mode вибрати Normal Mode.

На підтримуваних моделях TP-Link Archer це можна зробити в застосунку Tether через More — ECO Mode або у веб-інтерфейсі роутера: Advanced — System — ECO Mode.

На деяких роутерах ASUS у веб-інтерфейсі є розділ Wireless — Professional, де може бути налаштування потужності передавання сигналу.

На окремих моделях Netgear варто шукати Transmit Power Control у меню Advanced — Advanced Setup — Advanced Wireless Settings.

Потужність передавання – не те саме, що ECO Mode: якщо її підвищити, швидкість не обов'язково зросте, а може навіть погіршитися. Такі опції є не в усіх роутерах, тому краще перевірити інструкцію до своєї моделі.

Перед змінами варто виміряти швидкість і записати результат, а потім повернути звичайний режим і повторити тест кілька разів з того самого пристрою, на тому самому місці й з тим самим сервером.

Водночас не варто вимикати енергозбереження всім: якщо зв'язок і так працює добре, різниці може не бути, а тим, кому важливіше менше споживання електроенергії, режим можна залишити.

Раніше Новини.LIVE писали, що приховане налаштування Wi-Fi в Android допомагає знайти причину, якщо інтернет на смартфоні час від часу обривається. Воно показує додаткові дані про з'єднання, зокрема рівень сигналу.

Також Новини.LIVE розповідали, що сигнал Wi-Fi-роутера може бути слабким або нестабільним навіть тоді, коли сам пристрій справний. Найчастіше заважають не налаштування мережі, а стіни, звичайні домашні речі та інші бездротові пристрої.