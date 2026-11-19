Полярное сияние. Фото: Unsplash

Граница в радиационных поясах Земли, которую более 10 лет считали непроницаемой для самых опасных частиц, во время сильной бури не выдержала. Самые мощные электроны появились внутри защищенной зоны, когда планету накрыли магнитные бури в мае 2024 года.

Об этом пишет ScienceAlert, пишет редакция Новини.LIVE.

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Что такое непроницаемый барьер в радиационном поясе Земли

Землю окружают радиационные пояса Ван Аллена — похожие на бублики зоны, где магнитное поле планеты удерживает заряженные частицы с большой энергией. В 2014 году зонды NASA Van Allen Probes обнаружили в них четкую границу примерно на расстоянии трех радиусов Земли от центра планеты. Дальше нее самые энергичные электроны, которые называют "электронами-убийцами", почти не проникали. Эту границу назвали "непроницаемым барьером".

Как магнитная буря пробила защитный барьер

В мае 2024 года Землю накрыла магнитная буря уровня G5 — самого высокого по шкале. Японский спутник Arase зафиксировал, что внутри барьера электроны разгонялись до энергий в миллионы электронвольт. Количество частиц с энергией около 3 мегаэлектронвольт выросло более чем в 5000 раз по сравнению с уровнем до бури. Возвращение к привычным показателям длилось несколько месяцев.

Ученые объясняют, что буря "выдула" из околоземного пространства холодную плазму, которая обычно гасит определенные радиоволны. Из-за этого так называемые хоровые волны начали не рассеивать электроны, а разгонять их прямо внутри барьера. Руководитель исследования Йосидзуми Миёси из Университета Нагои отметил, что при преобразовании в звук эти волны напоминают птичье пение. Работу опубликовали в журнале Geophysical Research Letters.

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"Электроны-убийцы" способны проходить сквозь защиту спутников, повреждать электронику и сокращать срок службы аппаратов. Они также опасны для астронавтов. По словам Миёси, такие знания важны, чтобы оценивать радиационные риски для космических аппаратов и точнее прогнозировать космическую погоду.

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