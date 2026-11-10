Сотрудники центра управления миссией в Беркли ожидают сигнала о маневре. Фото: Alan Toth/UC Berkeley Space Sciences Laboratory

Два зонда NASA ESCAPADE пролетели вблизи Земли, включили двигатели и отправились к Марсу. Прибыть к планете они должны в сентябре 2027 года.

Об этом сообщает NASA, пишет редакция Новини.LIVE.

Реклама

Что такое ESCAPADE

ESCAPADE — это миссия из двух одинаковых космических аппаратов. Они должны выяснить, как солнечный ветер, то есть поток заряженных частиц от Солнца, взаимодействует с Марсом и как из-за этого планета теряет атмосферу. Миссию возглавляет Лаборатория космических исследований Калифорнийского университета в Беркли, а партнерами являются, в частности, Rocket Lab, Центр космических полетов имени Годдарда NASA и Blue Origin.

Как зонды разогнались у Земли

Аппараты стартовали 13 ноября 2025 года с мыса Канаверал в США. Но к Марсу они сразу не полетели. Сначала зонды перешли на так называемую орбиту ожидания вокруг точки Лагранжа L2, примерно в миллионе миль, или 1,6 млн км, от Земли. Почти через год они вернулись к планете.

Во время пролета каждый зонд использовал силу притяжения Земли и одновременно включил двигатель примерно на 9 минут, чтобы взять курс на Марс. Первый аппарат прошел ближе всего к Земле 7 ноября на высоте около 1000 миль, то есть примерно 1600 км. Второй — 9 ноября на высоте около 650 миль, или примерно 1050 км.

Читайте также:

"Это первый случай, когда NASA использовало пролет у Земли с включенными двигателями, чтобы отправить космический аппарат к Марсу, и мы уже дважды безупречно выполнили этот маневр всего за два дня", — заявила исполняющая обязанности заместителя директора полетов отдела гелиофизики NASA Асаль Насери.

Почему выбрали такой путь

Обычно к Марсу запускают тогда, когда Земля и Марс расположены удобно друг относительно друга, а такое бывает примерно раз в два года.

"Этот метод позволяет запускаться почти в любое время, а затем использовать гравитацию Земли, чтобы получить толчок к Марсу", — пояснил ведущий разработчик траектории миссии из компании Advanced Space Джефф Паркер.

Время ожидания зонды не тратили впустую. Они несколько раз пролетели сквозь магнитный хвост Земли, то есть часть магнитного поля планеты, вытянутую в сторону от Солнца, и провели первые научные наблюдения.

Что будет у Марса

Чтобы выйти на орбиту Марса, зонды должны включить двигатели 7 и 9 сентября 2027 года, каждый примерно на 11 минут. Научная работа начнется в июне 2028 года. Сначала аппараты будут летать вместе, а затем перейдут на разные орбиты для пятимесячной кампании. Один отдалится от Марса, чтобы следить за солнечным ветром, а другой останется ближе и будет фиксировать, как планета реагирует на него в реальном времени.

По словам руководителя научной части миссии Роба Лиллиса из Калифорнийского университета в Беркли, это будет первая научная миссия, в которой два аппарата согласованно будут работать вокруг Марса. В NASA также отметили, что результаты ESCAPADE могут помочь в подготовке будущих полетов людей на Красную планету.

Ранее Новини.LIVE писали, что вулканы на Марсе, похоже, не потухли окончательно, а лишь спят. Европейский аппарат зафиксировал там газ, который на Земле обычно поступает из магматических источников, а ранее анализ пород в кратере Езеро намекнул, что на планете могли перемещаться подземные горячие воды.

Также Новини.LIVE рассказывали, что марсоход NASA Perseverance установил новый рекорд дальности передвижения среди транспортных средств на других небесных телах. Он преодолел на Марсе 45,22 км, а более 90% маршрута аппаратом управляла система автономной навигации.