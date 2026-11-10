Співробітники центру управління місією в Берклі чекають на сигнал про маневр. Фото: Alan Toth/UC Berkeley Space Sciences Laboratory

Два зонди NASA ESCAPADE пролетіли поблизу Землі, увімкнули двигуни й вирушили до Марса. Прибути до планети вони мають у вересні 2027 року.

Про це повідомляє NASA, пише редакція Новини.LIVE.

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Що таке ESCAPADE

ESCAPADE — це місія з двох однакових космічних апаратів. Вони мають з'ясувати, як сонячний вітер, тобто потік заряджених частинок від Сонця, взаємодіє з Марсом і як через це планета втрачає атмосферу. Місію очолює Лабораторія космічних досліджень Каліфорнійського університету в Берклі, а партнерами є, зокрема, Rocket Lab, Центр космічних польотів імені Годдарда NASA та Blue Origin.

Як зонди розігналися біля Землі

Апарати стартували 13 листопада 2025 року з мису Канаверал у США. Але до Марса вони одразу не полетіли. Спершу зонди перейшли на так звану орбіту очікування навколо точки Лагранжа L2, приблизно за мільйон миль, або 1,6 млн км, від Землі. Майже через рік вони повернулися до планети.

Під час прольоту кожен зонд використав силу тяжіння Землі й водночас увімкнув двигун приблизно на 9 хвилин, щоб узяти курс на Марс. Перший апарат пройшов найближче до Землі 7 листопада на висоті близько 1000 миль, тобто приблизно 1600 км. Другий — 9 листопада на висоті близько 650 миль, або приблизно 1050 км.

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"Це перший випадок, коли NASA використало прольот біля Землі з увімкненими двигунами, щоб відправити космічний апарат до Марса, і ми вже двічі бездоганно виконали цей маневр лише за два дні", — заявила виконувачка обов'язків заступника директора польотів відділу геліофізики NASA Асаль Насері.

Чому обрали такий шлях

Зазвичай до Марса запускають тоді, коли Земля й Марс розташовані зручно одна щодо одної, а таке буває приблизно раз на два роки.

"Цей метод дає змогу запускатися майже будь-коли, а потім використати гравітацію Землі, щоб отримати поштовх до Марса", — пояснив провідний розробник траєкторії місії з компанії Advanced Space Джефф Паркер.

Час очікування зонди не витрачали даремно. Вони кілька разів пролетіли крізь магнітний хвіст Землі, тобто частину магнітного поля планети, витягнуту в бік від Сонця, і провели перші наукові спостереження.

Що буде біля Марса

Щоб вийти на орбіту Марса, зонди мають увімкнути двигуни 7 і 9 вересня 2027 року, кожен приблизно на 11 хвилин. Наукова робота почнеться в червні 2028 року. Спершу апарати літатимуть разом, а потім перейдуть на різні орбіти для п'ятимісячної кампанії. Один віддалиться від Марса, щоб стежити за сонячним вітром, а інший залишиться ближче й фіксуватиме, як планета реагує на нього в реальному часі.

За словами керівника наукової частини місії Роба Лілліса з Каліфорнійського університету в Берклі, це буде перша наукова місія, у якій два апарати узгоджено працюватимуть навколо Марса. У NASA також зазначили, що результати ESCAPADE можуть допомогти в підготовці майбутніх польотів людей на Червону планету.

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