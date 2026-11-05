Запуск «Артемис II». Фото: NASA/Джон Краус

Запуск лунной миссии Artemis II 1 апреля 2026 года вызвал сильные возмущения в верхних слоях атмосферы, которые могли дать временные погрешности GPS в несколько метров. Именно тогда США впервые за более чем 50 лет отправили астронавтов к Луне.

Об этом сообщает Space.com, пишет редакция Новини.LIVE.

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Что ученые заметили после запуска

Исследователи из Национального университета Чэн Кун на Тайване проанализировали данные наземных GPS-приемников, с помощью которых ученые США отслеживают движение тектонических плит. Так они воссоздали, как ракета SLS изменила концентрацию свободных электронов в ионосфере, слое атмосферы выше примерно 50 км. Препринт работы подготовлен для журнала Geophysical Research Letters.

По данным авторов, возмущения были значительнее, чем от предыдущих запусков ракет, и до десяти раз интенсивнее, чем после тестовых стартов Starship. В то же время, как отмечает издание, Starship вдвое мощнее SLS по тяге на старте.

Где появились две "дыры"

Ученые зафиксировали два возмущения. Первое оставила центральная ступень SLS высотой 65 м. Второе вызвали два включения двигателей верхней ступени на высоте около 185 км, более чем через час после старта. Именно эти маневры направили корабль Orion к Луне, и именно второе возмущение оказалось заметнее. Оба протянулись над Америкой с востока на запад примерно на 5000 км.

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Почему это важно для GPS

Спутники GPS летают на высоте около 20 200 км, поэтому их сигналы проходят сквозь ионосферу. Когда концентрация электронов меняется, сигнал приходит быстрее или медленнее, и приемник ошибается в определении расстояния. Во время запуска наземные станции зафиксировали изменения, равноценные погрешности в несколько метров. Такие возмущения от ракет значительно короче, чем сбои из-за сильных солнечных бурь, которые могут длиться днями.

"Погрешности в пару метров достаточно, чтобы беспилотный автомобиль сменил полосу", — объяснил соавтор исследования Чарльз Линь.

По его словам, это может повлиять и на позиционирование дронов.

Ранее Новини.LIVE писали, что NASA обнародовало самые детальные снимки места падения части ракеты SpaceX на Луну. Фото позволили оценить размер образовавшегося кратера и увидеть породу, которую выбросил удар.

Также Новини.LIVE рассказывали, что NASA выбрало проект GIMLI для исследования впадины Marius Hills Pit на Луне, под которой, вероятно, есть большая лавовая трубка. Если полость подтвердится, она впоследствии может защитить астронавтов от излучения и резких перепадов температуры.