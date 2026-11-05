Запуск Artemis II. Фото: NASA/John Kraus

Запуск місячної місії Artemis II 1 квітня 2026 року спричинив сильні збурення у верхніх шарах атмосфери, які могли дати тимчасові похибки GPS у кілька метрів. Саме тоді США уперше за понад 50 років відправили астронавтів до Місяця.

Про це повідомляє Space.com, пише редакція Новини.LIVE.

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Що вчені помітили після запуску

Дослідники з Національного університету Ченг Кунг на Тайвані проаналізували дані наземних GPS-приймачів, якими науковці США відстежують рух тектонічних плит. Так вони відтворили, як ракета SLS змінила концентрацію вільних електронів в іоносфері, шарі атмосфери вище приблизно 50 км. Препринт роботи підготовлено для журналу Geophysical Research Letters.

За даними авторів, збурення були значнішими, ніж від попередніх запусків ракет, і до десяти разів інтенсивнішими, ніж після тестових стартів Starship. Водночас, як зазначає видання, Starship удвічі потужніша за SLS за тягою на старті.

Де з'явилися дві "дірки"

Вчені зафіксували два збурення. Перше залишив центральний ступінь SLS заввишки 65 м. Друге спричинили два ввімкнення двигунів верхнього ступеня на висоті близько 185 км, більш ніж за годину після старту. Саме ці маневри спрямували корабель Orion до Місяця, і саме друге збурення виявилося помітнішим. Обидва простяглися над Америкою зі сходу на захід приблизно на 5000 км.

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Чому це важливо для GPS

Супутники GPS літають на висоті близько 20 200 км, тому їхні сигнали проходять крізь іоносферу. Коли концентрація електронів змінюється, сигнал приходить швидше або повільніше, і приймач помиляється у визначенні відстані. Під час запуску наземні станції зафіксували зміни, рівноцінні похибці в кілька метрів. Такі збурення від ракет значно коротші, ніж збої через сильні сонячні бурі, які можуть тривати днями.

"Похибки в пару метрів достатньо, щоб безпілотний автомобіль змінив смугу", — пояснив співавтор дослідження Чарльз Лінь.

За його словами, це може вплинути й на позиціонування дронів.

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