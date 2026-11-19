Полярне сяйво. Фото: Unsplash

Межа в радіаційних поясах Землі, яку понад 10 років вважали непроникною для найнебезпечніших частинок, під час сильної бурі не втрималася. Найпотужніші електрони з'явилися всередині захищеної зони, коли планету накрили магнітні бурі у травні 2024 року.

Про це пише ScienceAlert, пише редакція Новини.LIVE.

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Що таке непроникний бар'єр у радіаційному поясі Землі

Землю оточують радіаційні пояси Ван Аллена — схожі на бублики зони, де магнітне поле планети утримує заряджені частинки з великою енергією. У 2014 році зонди NASA Van Allen Probes виявили в них чітку межу приблизно на відстані трьох радіусів Землі від центру планети. Далі неї найенергійніші електрони, які називають "електронами-вбивцями", майже не проникали. Цю межу назвали "непроникним бар'єром".

Як магнітна буря пробила захисний бар'єр

У травні 2024 року Землю накрила магнітна буря рівня G5 — найвищого за шкалою. Японський супутник Arase зафіксував, що всередині бар'єра електрони розганялися до енергій у мільйони електронвольтів. Кількість частинок з енергією близько 3 мегаелектронвольтів зросла більш ніж у 5000 разів порівняно з рівнем до бурі. Повернення до звичних показників тривало кілька місяців.

Науковці пояснюють, що буря "видула" з навколоземного простору холодну плазму, яка зазвичай гасить певні радіохвилі. Через це так звані хорові хвилі почали не розсіювати електрони, а розганяти їх просто всередині бар'єра. Керівник дослідження Йосідзумі Мійосі з Університету Нагої зазначив, що в перетворенні на звук ці хвилі нагадують пташиний спів. Роботу опублікували в журналі Geophysical Research Letters.

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"Електрони-вбивці" здатні проходити крізь захист супутників, пошкоджувати електроніку і скорочувати строк служби апаратів. Вони також небезпечні для астронавтів. За словами Мійосі, такі знання важливі, щоб оцінювати радіаційні ризики для космічних апаратів і точніше прогнозувати космічну погоду.

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