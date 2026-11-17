Смартфон заряжается от повербанка. Фото: кадр из видео/YouTube

Зимой повербанк на улице разряжается заметно быстрее, чем в тепле, а телефон на морозе может вообще перестать заряжаться. Это временный эффект, и его можно значительно уменьшить, если правильно носить и заряжать повербанки.

Об этом пишет Anker, пишет редакция Новини.LIVE.

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Как холод влияет на емкость повербанка

В повербанках стоят литий-ионные аккумуляторы, которые лучше всего работают при температуре от 15 до 35°C. В блоге Anker приводят данные Battery University: батарея, которая при 27°C отдает 100% емкости, при -18°C может выдать лишь около половины. Заметно хуже она работает уже ниже 0°C. При этом энергия никуда не исчезает: повербанк лишь кажется разряженным, а когда согреется, снова начнет отдавать заряд.

Для смартфонов действуют похожие ограничения. В Apple отмечают, что iPhone рассчитан на работу при температуре от 0 до 35°C. В сильный мороз батарея временно садится быстрее, а телефон может выключиться или перестать заряжаться. Когда смартфон возвращается в тепло, работа батареи восстанавливается.

Можно ли заряжать телефон от повербанка на улице зимой

Можно, но лучше делать это не на морозе в руках, а в тепле под одеждой. Повербанк советуют носить во внутреннем кармане куртки, ближе к телу, а не в сумке, рюкзаке или внешнем кармане. Долго оставлять его на холоде не стоит. Телефон лучше подзаряжать заранее, короткими сеансами, и не ждать, пока он разрядится полностью, потому что глубокий разряд на холоде ускоряет износ батареи. Для долгих прогулок поможет чехол или утепленная сумка, а запас емкости, например 20 000 мАч вместо 10 000, компенсирует потери.

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Можно ли заряжать холодный повербанк

Холодный аккумулятор заряжается медленнее и менее эффективно, а сильно замерзший может вообще заряжаться неправильно. Поэтому повербанк, который долго пробыл на морозе, сначала стоит согреть до комнатной температуры и только потом ставить на зарядку. После полного заряда его лучше отключить от сети. Хранить смартфон Apple советует при температуре от -20 до 45°C, а для повербанка стоит проверить рабочий диапазон в инструкции: для зимы лучше подходят модели, рассчитанные на -10…-20°C.

Ранее Новини.LIVE писали, что зарядную станцию зимой часто оставляют на балконе, в автомобиле или в неотапливаемом помещении. Мороз влияет на то, сколько энергии отдает батарея и можно ли ее вообще заряжать, особенно в моделях с LiFePO4.

Также Новини.LIVE рассказывали, что во время длительных отключений разряженный смартфон может оставить без связи и доступа к важной информации. Однако зарядить смартфон можно и без обычной розетки, используя повербанк, автомобиль, ноутбук или другие источники питания.