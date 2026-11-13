Зарядная станция на снегу. Фото: Bluetti

Зимой зарядную станцию часто оставляют на балконе, в автомобиле или в неотапливаемом помещении. Однако мороз влияет и на то, сколько энергии отдаст батарея, и на то, удастся ли ее вообще зарядить, особенно у станций с аккумуляторами LiFePO4.

Об этом пишет Bluetti, пишет редакция Новини.LIVE.

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При какой температуре можно заряжать зарядную станцию

В Bluetti объясняют, что батареи LiFePO4 не заряжаются, если их внутренняя температура ниже 0 °C. В качестве примера производитель приводит станцию с диапазоном зарядки от 0 до 40 °C, которая на морозе сама блокирует заряд. Отдавать энергию такие батареи могут и в холоде: по данным Bluetti, большинство станций с LiFePO4 работают на разряд до -20 °C.

В справке Jackery границы уже. Для станций с батареями NCM зарядка разрешена от 0 до 40 °C, а разряд — от -10 до 40 °C. Для LiFePO4 заряд возможен от 0 до 45 °C, разряд — от -10 до 45 °C. То есть нижняя граница для заряда одинакова у обоих производителей, а для работы на холоде она зависит от конкретной модели.

Можно ли держать зарядную станцию на балконе или в авто зимой

Jackery указывает и температуру хранения: от -10 до 40 °C для NCM и от -10 до 45 °C для LiFePO4. По словам компании, использование, зарядка или хранение вне этих границ может ухудшить работу станции или повредить ее. Следовательно, если на балконе, в машине или в неотапливаемом помещении бывает холоднее -10 °C, это уже выходит за рамки, которые называет производитель.

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Bluetti советует держать станцию в утепленном месте и не ставить ее на промерзшую поверхность, потому что она забирает тепло у батареи. Под станцию производитель предлагает класть утепляющий коврик, деревянный ящик или использовать термосумку. Емкость на морозе падает из-за того, что в холодных элементах растет внутреннее сопротивление и ионам сложнее двигаться. Из-за этого станция отдает меньше энергии, чем обычно, а зимой ей еще и приходится работать дольше.

Как отогреть зарядную станцию перед зарядкой

Холодную станцию сначала нужно занести в теплое помещение и дать ей прогреться до комнатной температуры. Bluetti советует подождать как минимум 30-60 минут, прежде чем ее включать, чтобы избежать проблем с конденсатом. Только после этого станцию стоит ставить на зарядку, чтобы батарея была теплее 0 °C.

Ранее Новини.LIVE писали, что зарядную станцию можно подзарядить от автомобильного гнезда 12 В, но только тогда, когда двигатель работает. Такой способ заряжает медленно, поэтому больше подходит, чтобы пополнить заряд в дороге, а не наполнить батарею с нуля.

Также Новини.LIVE рассказывали, что многие зарядные станции можно держать в розетке и одновременно питать от них приборы. Однако сама такая функция еще не гарантирует, что техника не выключится в момент, когда пропадет свет.