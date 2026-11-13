Зарядна станція на снігу. Фото: Bluetti

Узимку зарядну станцію часто залишають на балконі, в автомобілі чи в неопалюваному приміщенні. Проте мороз впливає і на те, скільки енергії віддасть батарея, і на те, чи взагалі вдасться її зарядити, особливо у станцій з акумуляторами LiFePO4.

Про це пише Bluetti, пише редакція Новини.LIVE.

Реклама

За якої температури можна заряджати зарядну станцію

У Bluetti пояснюють, що батареї LiFePO4 не заряджаються, якщо їхня внутрішня температура нижче 0 °C. Як приклад виробник наводить станцію з діапазоном заряджання від 0 до 40 °C, яка на морозі сама блокує заряд. Віддавати енергію такі батареї можуть і в холоді: за даними Bluetti, більшість станцій з LiFePO4 працюють на розряд до -20 °C.

У довідці Jackery межі вужчі. Для станцій з батареями NCM заряджання дозволене від 0 до 40 °C, а розряд — від -10 до 40 °C. Для LiFePO4 заряд можливий від 0 до 45 °C, розряд — від -10 до 45 °C. Тобто нижня межа для заряду однакова в обох виробників, а для роботи на холоді вона залежить від конкретної моделі.

Чи можна тримати зарядну станцію на балконі або в авто взимку

Jackery вказує і температуру зберігання: від -10 до 40 °C для NCM та від -10 до 45 °C для LiFePO4. За словами компанії, використання, заряджання чи зберігання поза цими межами може погіршити роботу станції або пошкодити її. Отже, якщо на балконі, в машині чи в неопалюваному приміщенні буває холодніше за -10 °C, це вже виходить за рамки, які називає виробник.

Читайте також:

Bluetti радить тримати станцію в утепленому місці, а не ставити її на промерзлу поверхню, бо вона забирає тепло з батареї. Під станцію виробник пропонує класти утеплювальний килимок, дерев'яний ящик або використовувати термосумку. Місткість на морозі падає через те, що в холодних елементах зростає внутрішній опір і йонам важче рухатися. Через це станція віддає менше енергії, ніж зазвичай, а взимку їй ще й доводиться працювати довше.

Як відігріти зарядну станцію перед заряджанням

Холодну станцію спершу треба занести в тепле приміщення і дати їй прогрітися до кімнатної температури. Bluetti радить зачекати щонайменше 30-60 хвилин, перш ніж її вмикати, щоб уникнути проблем з конденсатом. Лише після цього станцію варто ставити на заряд, щоб батарея була теплішою за 0 °C.

Раніше Новини.LIVE писали, що зарядну станцію можна підзарядити від автомобільного гнізда 12 В, але лише тоді, коли двигун працює. Такий спосіб заряджає повільно, тому більше підходить, щоб поповнити заряд у дорозі, а не наповнити батарею з нуля.

Також Новини.LIVE розповідали, що багато зарядних станцій можна тримати в розетці й одночасно живити від них прилади. Проте сама така функція ще не гарантує, що техніка не вимкнеться в момент, коли зникне світло.