Заряджання зарядної станції від акумулятора. Фото: кадр з відео/YouTube

Зарядну станцію можна підзарядити від автомобільного гнізда 12 В, але лише тоді, коли двигун працює. Такий спосіб заряджає повільно, тому більше підходить, щоб поповнити заряд у дорозі, а не наповнити батарею з нуля.

Про це пише Anker SOLIX, пише редакція Новини.LIVE.

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Чи можна заряджати зарядну станцію від прикурювача

Заряджати станцію від авто радять тільки із заведеним двигуном, щоб енергію давав генератор автомобіля. Коли мотор працює, напруга на акумуляторі зазвичай становить 13,5-14,8 В. На холостому ходу заряджання теж іде, але слабше й менш стабільно, ніж під час поїздки трасою. Якщо в машині є система "старт-стоп", під час перезапуску двигуна заряджання може на мить зупинитися, а потім продовжиться саме.

Варто також перевірити напругу гнізда. У Jackery нагадують, що деякі станції підтримують лише гніздо 12 В і не працюють із 24 В.

Скільки часу заряджається станція від авто

Звичайне гніздо прикурювача зазвичай захищене запобіжником на 10-15 А. На практиці це приблизно 80-120 Вт, залежно від автомобіля та вхідної потужності станції. Тривалий струм радять тримати нижче 80% від номіналу запобіжника.

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Орієнтовний час легко порахувати: місткість станції у Вт-год треба поділити на потужність заряджання у Вт. Наприклад, станція приблизно на 1000 Вт-год при 120 Вт заряджається близько 8,8 години. Насправді виходить довше через втрати на перетворення, стан кабелю та температуру батареї. Взимку на заряджання варто закладати на 50-100% більше часу в дорозі.

Швидше працює окремий зарядний пристрій від генератора авто. Його підключають до акумулятора окремим кабелем в обхід гнізда прикурювача, і на сумісних моделях він дає до 800 Вт. Тоді станція приблизно на 2 кВт-год може зарядитися приблизно за 3 години.

Як безпечно заряджати станцію в машині

Для заряджання потрібен короткий і товстий кабель, який щільно сидить у гнізді. Подовжувачі та трійники краще не використовувати. Тонкий кабель або зношене гніздо можуть розплавити роз'єм чи спалити запобіжник. У перші хвилини варто доторкнутися до штекера й гнізда: якщо вони теплі, заряджання треба зупинити й дати їм охолонути. Розмір запобіжника можна знайти в інструкції до авто.

Взимку станції радять дати зігрітися приблизно 20 хвилин перед підключенням. Для багатьох моделей допустима температура заряджання становить від 0 до 40 °C. Якщо двигун заглух, після запуску варто перевірити, чи відновилося заряджання і чи не нагрівся кабель.

Раніше Новини.LIVE писали, що зарядна станція може забезпечити роботу електричного обігрівача під час відключення світла, але для цього її треба правильно підібрати. Навіть потужна модель не гарантує тривалого обігріву, адже час роботи залежить від місткості акумулятора та споживання самого приладу.

Також Новини.LIVE розповідали, що повербанк із великою місткістю не завжди буде найкращим вибором для заряджання смартфона чи ноутбука. Модель на 30 000 мАг може заряджати повільніше за компактнішу, тому перед покупкою варто перевірити й інші характеристики.