Зарядка зарядной станции от аккумулятора. Фото: кадр из видео/YouTube

Зарядную станцию можно подзарядить от автомобильного гнезда 12 В, но только тогда, когда двигатель работает. Такой способ заряжает медленно, поэтому больше подходит, чтобы пополнить заряд в дороге, а не наполнить батарею с нуля.

Об этом пишет Anker SOLIX, пишет редакция Новини.LIVE.

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Можно ли заряжать зарядную станцию от прикуривателя

Заряжать станцию от авто советуют только с заведенным двигателем, чтобы энергию давал генератор автомобиля. Когда мотор работает, напряжение на аккумуляторе обычно составляет 13,5-14,8 В. На холостом ходу зарядка тоже идет, но слабее и менее стабильно, чем во время поездки по трассе. Если в машине есть система "старт-стоп", при перезапуске двигателя зарядка может на мгновение остановиться, а затем продолжится сама.

Стоит также проверить напряжение гнезда. В Jackery напоминают, что некоторые станции поддерживают только гнездо 12 В и не работают с 24 В.

Сколько времени заряжается станция от авто

Обычное гнездо прикуривателя, как правило, защищено предохранителем на 10-15 А. На практике это примерно 80-120 Вт, в зависимости от автомобиля и входной мощности станции. Длительный ток советуют держать ниже 80% от номинала предохранителя.

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Ориентировочное время легко посчитать: емкость станции в Вт-ч нужно разделить на мощность зарядки в Вт. Например, станция примерно на 1000 Вт-ч при 120 Вт заряжается около 8,8 часа. На самом деле выходит дольше из-за потерь на преобразование, состояния кабеля и температуры батареи. Зимой на зарядку стоит закладывать на 50-100% больше времени в дороге.

Быстрее работает отдельное зарядное устройство от генератора авто. Его подключают к аккумулятору отдельным кабелем в обход гнезда прикуривателя, и на совместимых моделях оно дает до 800 Вт. Тогда станция примерно на 2 кВт-ч может зарядиться примерно за 3 часа.

Как безопасно заряжать станцию в машине

Для зарядки нужен короткий и толстый кабель, который плотно сидит в гнезде. Удлинители и тройники лучше не использовать. Тонкий кабель или изношенное гнездо могут расплавить разъем или сжечь предохранитель. В первые минуты стоит прикоснуться к штекеру и гнезду: если они теплые, зарядку нужно остановить и дать им остыть. Номинал предохранителя можно найти в инструкции к авто.

Зимой станции советуют дать согреться примерно 20 минут перед подключением. Для многих моделей допустимая температура зарядки составляет от 0 до 40 °C. Если двигатель заглох, после запуска стоит проверить, возобновилась ли зарядка и не нагрелся ли кабель.

Ранее Новини.LIVE писали, что зарядная станция может обеспечить работу электрического обогревателя во время отключения света, но для этого ее нужно правильно подобрать. Даже мощная модель не гарантирует длительного обогрева, ведь время работы зависит от емкости аккумулятора и потребления самого прибора.

Также Новини.LIVE рассказывали, что повербанк с большой емкостью не всегда будет лучшим выбором для зарядки смартфона или ноутбука. Модель на 30 000 мАч может заряжать медленнее более компактной, поэтому перед покупкой стоит проверить и другие характеристики.