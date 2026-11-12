Зарядна станція, до якої підключений електрочайник. Фото: кадр з відео/YouTube

Багато зарядних станцій можна тримати в розетці й одночасно живити від них прилади. Проте сама така функція ще не гарантує, що техніка не вимкнеться в момент, коли зникне світло.

Про це пише Jackery, пише редакція Новини.LIVE.

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Що таке наскрізна зарядка зарядної станції

Наскрізна зарядка (pass-through) означає, що станція приймає енергію від розетки й водночас живить підключені прилади. Тобто вона одночасно заряджається і розряджається. У Jackery наголошують, що це не те саме, що режим безперебійного живлення (ДБЖ, або UPS). Чи підтримує конкретна модель таку роботу, треба перевірити в інструкції: у деяких станцій під час одночасного заряджання пікова потужність на виході нижча. Також ця функція не гарантує, що батарея зовсім не зношуватиметься.

Чим режим ДБЖ відрізняється від наскрізної зарядки

У режимі ДБЖ станція стежить за напругою в мережі й сама перемикає прилади на батарею, коли світло зникає. За даними Jackery, у більшості їхніх моделей це відбувається менш ніж за 20 мілісекунд, у деяких за 10 мілісекунд. Водночас такі станції не є професійними ДБЖ із миттєвим перемиканням.

У Anker SOLIX пояснюють, що 10 мілісекунд вистачає для багатьох стаціонарних комп'ютерів і роутерів. Перемикання за 20-30 мілісекунд більше підходить для освітлення, вентиляторів, зарядних пристроїв та менш чутливої техніки. Комп'ютер може пережити паузу в 10 мілісекунд, але вимкнутися при 20, особливо під навантаженням. Роутери зазвичай переносять короткі перерви краще.

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Режим ДБЖ не радять використовувати для потужної техніки, як-от кондиціонерів, обігрівачів чи мікрохвильовок. Холодильники та інші прилади з двигуном під час запуску споживають значно більше, тому їхню потужність треба порівняти з можливостями станції.

Чи можна тримати зарядну станцію постійно в розетці

Станції мають систему керування батареєю (BMS), яка не дає їй перезарядитися. Проте в Jackery радять відключати станцію від заряджання після того, як вона зарядилася до 100%, щоб довше зберегти батарею. Якщо станція працює як ДБЖ, вона має бути підключена до розетки, тож тоді варто діяти за інструкцією конкретної моделі.

Під час роботи не можна закривати вентиляційні отвори. Якщо корпус став надто гарячим, з'явилося попередження або станція поводиться дивно чи кілька разів вимикається, її треба відключити. Для тривалого зберігання виробник радить заряд близько 80%, а не 0%, температуру від 10 до 40 °C і перевірку станції приблизно раз на три місяці.

Раніше Новини.LIVE писали, що для резервного живлення квартири під час тривалих відключень світла краще підходить зарядна станція, ніж окремий акумулятор з інвертором. Головна перевага в тому, що станція заряджається значно швидше, а світло між відключеннями іноді дають лише на кілька годин.

Також Новини.LIVE розповідали, що зарядні станції EcoFlow DELTA 2 та DELTA 3 Classic мають однакову місткість акумулятора й потужність. Відрізняються вони можливостями підключення, тож новіша модель не обов'язково буде зручнішою для дому.