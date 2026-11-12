Зарядная станция, к которой подключен электрический чайник. Фото: кадр из видео/YouTube

Многие зарядные станции можно держать в розетке и одновременно питать от них приборы. Однако сама такая функция еще не гарантирует, что техника не выключится в момент, когда пропадет свет.

Об этом пишет Jackery, пишет редакция Новини.LIVE.

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Что такое сквозная зарядка зарядной станции

Сквозная зарядка (pass-through) означает, что станция принимает энергию от розетки и одновременно питает подключенные приборы. То есть она одновременно заряжается и разряжается. В Jackery подчеркивают, что это не то же самое, что режим бесперебойного питания (ИБП, или UPS). Поддерживает ли конкретная модель такую работу, нужно проверить в инструкции: у некоторых станций во время одновременной зарядки пиковая мощность на выходе ниже. Также эта функция не гарантирует, что батарея совсем не будет изнашиваться.

Чем режим ИБП отличается от сквозной зарядки

В режиме ИБП станция следит за напряжением в сети и сама переключает приборы на батарею, когда свет пропадает. По данным Jackery, в большинстве их моделей это происходит менее чем за 20 миллисекунд, в некоторых за 10 миллисекунд. При этом такие станции не являются профессиональными ИБП с мгновенным переключением.

В Anker SOLIX объясняют, что 10 миллисекунд хватает для многих стационарных компьютеров и роутеров. Переключение за 20-30 миллисекунд больше подходит для освещения, вентиляторов, зарядных устройств и менее чувствительной техники. Компьютер может пережить паузу в 10 миллисекунд, но выключиться при 20, особенно под нагрузкой. Роутеры обычно переносят короткие перерывы лучше.

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Режим ИБП не советуют использовать для мощной техники, например кондиционеров, обогревателей или микроволновок. Холодильники и другие приборы с двигателем во время запуска потребляют значительно больше, поэтому их мощность нужно сравнить с возможностями станции.

Можно ли держать зарядную станцию постоянно в розетке

Станции имеют систему управления батареей (BMS), которая не дает ей перезарядиться. Однако в Jackery советуют отключать станцию от зарядки после того, как она зарядилась до 100%, чтобы дольше сохранить батарею. Если станция работает как ИБП, она должна быть подключена к розетке, поэтому тогда стоит действовать по инструкции конкретной модели.

Во время работы нельзя закрывать вентиляционные отверстия. Если корпус стал слишком горячим, появилось предупреждение или станция ведет себя странно либо несколько раз выключается, ее нужно отключить. Для длительного хранения производитель советует заряд около 80%, а не 0%, температуру от 10 до 40 °C и проверку станции примерно раз в три месяца.

Ранее Новини.LIVE писали, что для резервного питания квартиры во время длительных отключений света лучше подходит зарядная станция, чем отдельный аккумулятор с инвертором. Главное преимущество в том, что станция заряжается значительно быстрее, а свет между отключениями иногда дают лишь на несколько часов.

Также Новини.LIVE рассказывали, что зарядные станции EcoFlow DELTA 2 и DELTA 3 Classic имеют одинаковую емкость аккумулятора и мощность. Отличаются они возможностями подключения, поэтому более новая модель не обязательно будет удобнее для дома.