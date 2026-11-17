Смартфон заряджається від повербанка. Фото: кадр з відео/YouTube

Взимку повербанк на вулиці розряджається помітно швидше, ніж у теплі, а телефон на морозі може взагалі перестати заряджатися. Це тимчасовий ефект, і його можна значно зменшити, якщо правильно носити й заряджати повербанки.

Про це пише Anker, пише редакція Новини.LIVE.

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Як холод впливає на місткість повербанка

У повербанках стоять літій-іонні акумулятори, які найкраще працюють при температурі від 15 до 35°C. У блозі Anker наводять дані Battery University: батарея, яка при 27°C віддає 100% місткості, при -18°C може видати лише близько половини. Помітно гірше вона працює вже нижче 0°C. При цьому енергія нікуди не зникає: повербанк лише здається розрядженим, а коли зігріється, знову почне віддавати заряд.

Для смартфонів діють схожі обмеження. В Apple зазначають, що iPhone розрахований на роботу при температурі від 0 до 35°C. У сильний мороз батарея тимчасово сідає швидше, а телефон може вимкнутися або перестати заряджатися. Коли смартфон повертається в тепло, робота батареї відновлюється.

Чи можна заряджати телефон від повербанка на вулиці взимку

Можна, але краще робити це не на морозі в руках, а в теплі під одягом. Повербанк радять носити у внутрішній кишені куртки, ближче до тіла, а не в сумці, рюкзаку чи зовнішній кишені. Довго залишати його на холоді не варто. Телефон краще підзаряджати раніше, короткими сеансами, і не чекати, поки він розрядиться повністю, бо глибокий розряд на холоді пришвидшує зношення батареї. Для тривалих прогулянок допоможе чохол або утеплена сумка, а запас місткості, наприклад 20 000 мАг замість 10 000, компенсує втрати.

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Чи можна заряджати холодний повербанк

Холодний акумулятор заряджається повільніше і менш ефективно, а дуже замерзлий може взагалі заряджатися неправильно. Тому повербанк, який довго пробув на морозі, спершу варто зігріти до кімнатної температури і лише потім ставити на заряджання. Після повного заряду його краще відключити від мережі. Зберігати смартфон Apple радить при температурі від -20 до 45°C, а для повербанка варто перевірити робочий діапазон в інструкції: для зими краще підходять моделі, розраховані на -10…-20°C.

Раніше Новини.LIVE писали, що зарядну станцію взимку часто залишають на балконі, в автомобілі чи в неопалюваному приміщенні. Мороз впливає на те, скільки енергії віддає батарея і чи можна її взагалі заряджати, особливо у моделях з LiFePO4.

Також Новини.LIVE розповідали, що під час тривалих відключень розряджений смартфон може залишити без зв'язку та доступу до важливої інформації. Однак зарядити смартфон можна і без звичайної розетки, використовуючи повербанк, автомобіль, ноутбук або інші джерела живлення.