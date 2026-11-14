Ноутбук с Windows 11. Фото: Unsplash

В поиске Windows 11 можно отключить веб-подсказки и предложения приложений из Microsoft Store. Для этого в настройках Windows 11 появились два отдельных переключателя, после отключения которых в результатах остаются только программы, файлы и настройки с компьютера.

Об этом пишет How-To Geek, сообщает редакция Новини.LIVE.

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Какие настройки поиска Windows 11 стоит отключить

Речь идет о двух переключателях: "Поиск в Интернете" и "Microsoft Store". Оба расположены в разделе "Показывать предлагаемые результаты поиска". Первый убирает из результатов веб-подсказки. Второй отключает предложения приложений из Microsoft Store. Переключатели работают независимо друг от друга, поэтому можно отключить только один из них. Поиск при этом не отключается и продолжает находить то, что есть на самом компьютере.

Где найти эти настройки в "Параметрах"

Вот как добраться до нужных переключателей:

щелкнуть правой кнопкой мыши по "Пуск" и открыть "Настройки";

перейти в "Конфиденциальность и безопасность" — "Поиск";

развернуть пункт "Показывать предлагаемые результаты поиска" и отключить "Поиск в Интернете" и "Microsoft Store".

Microsoft добавляет эти настройки постепенно, поэтому на некоторых компьютерах их пока может не быть.

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Что изменится в поиске после отключения

Когда оба переключателя были включены, по запросу "VS Code" поиск выдавал установленную программу, результат из Microsoft Store и веб-подсказки. После отключения осталась только установленная программа. По запросу "Ночной свет" под лучшим совпадением появлялся раздел с веб-поиском, а без подсказок в результатах остались только настройки Windows.

Ранее Новини.LIVE писали, что Microsoft начала тестировать в Windows 11 возможность навсегда отключить окно залипания клавиш прямо из самого окна. Пока что новая опция доступна только в тестовых версиях системы, но убрать это окно можно уже сейчас через настройки.

Также Новини.LIVE сообщали, что Windows 11 активно продвигает сервисы Microsoft через подсказки, рекомендации, виджеты и Copilot. Часть этих функций можно отключить, чтобы система стала менее навязчивой.