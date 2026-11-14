Ноутбук з Windows 11. Фото: Unsplash

У пошуку Windows 11 можна вимкнути вебпідказки та пропозиції застосунків з Microsoft Store. Для цього в налаштуваннях Windows 11 з'явилися два окремі перемикачі, після вимкнення яких у результатах залишаються лише програми, файли та параметри з комп'ютера.

Про це пише How-To Geek, пише редакція Новини.LIVE.

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Які налаштування пошуку Windows 11 варто вимкнути

Ідеться про два перемикачі: "Пошук в Інтернеті" та "Microsoft Store". Обидва розташовані в розділі "Показувати запропоновані результати пошуку". Перший прибирає з результатів вебпідказки. Другий вимикає пропозиції застосунків з Microsoft Store. Перемикачі працюють незалежно один від одного, тож можна вимкнути лише один з них. Пошук при цьому не вимикається і далі знаходить те, що є на самому комп'ютері.

Де знайти ці налаштування в Параметрах

Ось як дістатися до потрібних перемикачів:

натиснути правою кнопкою миші на "Пуск" і відкрити "Параметри";

перейти в "Конфіденційність і захист" — "Пошук";

розгорнути пункт "Показувати запропоновані результати пошуку" і вимкнути "Пошук в Інтернеті" та "Microsoft Store".

Microsoft додає ці налаштування поступово, тому на деяких комп'ютерах їх поки може не бути.

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Що зміниться в пошуку після вимкнення

Коли обидва перемикачі були увімкнені, на запит "VS Code" пошук видавав встановлену програму, результат з Microsoft Store і вебпідказки. Після вимкнення залишилася тільки встановлена програма. На запит "Нічне світло" під найкращим збігом з'являвся розділ з вебпошуком, а без підказок у результатах лишилися тільки налаштування Windows.

Раніше Новини.LIVE писали, що Microsoft почала тестувати у Windows 11 можливість назавжди вимкнути вікно залипання клавіш просто з самого вікна. Поки що нова опція є лише в тестових версіях системи, але прибрати це вікно можна вже зараз через параметри.

Також Новини.LIVE розповідали, що Windows 11 активно просуває сервіси Microsoft через підказки, рекомендації, віджети та Copilot. Частину цих функцій можна вимкнути, щоб система стала менш нав'язливою.