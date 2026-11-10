Различные USB-кабели. Фото: Unsplash

Разъемы USB-A и USB-B появились одновременно, хотя имеют совершенно разную форму. Такое отличие придумали намеренно, чтобы пользователи без инструкции понимали, какой конец кабеля куда подключать.

Об этом пишет How-To Geek, пишет редакция Новини.LIVE.

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Зачем появился USB

Стандарт USB представили в 1996 году. Он должен был заменить старые последовательные, параллельные и PS/2-порты, чтобы мыши, клавиатуры, принтеры и другие устройства подключались через одинаковый разъем. Вместе со стандартом появились сразу два типа разъемов: USB-A и USB-B. А USB-C вышел значительно позже, после многих обновлений стандарта.

Почему разъемы имеют разную форму

Первые USB-кабели передавали питание и данные только в одном направлении. Поэтому форму разъемов сделали разной: так было сразу видно, какой конец вставлять в компьютер, а какой в устройство. USB-A выглядит как широкий плоский прямоугольник. Оригинальный штекер USB-B квадратный, со скошенными верхними углами.

Кабель и разъем USB-B. Фото: кадр из видео/YouTube

USB-A — это конец со стороны хоста, то есть устройства, которое управляет подключением и подает питание аксессуарам. Такие порты есть на компьютерах, телевизорах и другой технике. USB-B — конец со стороны клиента. Его ставили на устройства со съемным кабелем: старые принтеры, факсы, внешние жесткие диски.

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Откуда взялись mini-USB и micro-USB

Когда устройства стали меньше, уменьшился и USB-B. Разъем mini-B появился на ранних MP3-плеерах и внешних дисках, а micro-B со временем стал привычным для зарядки смартфонов. Существовали также mini-A и micro-A, но они встречались реже. На другом конце кабелей mini-B и micro-B обычно был полноразмерный USB-A.

Вернется ли USB-B

Полноразмерный USB-B до сих пор можно найти на принтерах и некоторых платах для обучения программированию, в частности Arduino. Но обратно в массовую технику он вряд ли вернется. Современные смартфоны слишком тонкие для USB-B или mini-B, а micro-B был бы шагом назад, ведь штекер USB-C можно вставить любой стороной. Зато полноразмерный USB-A никуда не исчез: некоторые дорогие ноутбуки снова получают такие порты, а со многими устройствами до сих пор продают кабели USB-C — USB-A.

Ранее Новини.LIVE писали, что даже мощный зарядный адаптер не гарантирует быстрой зарядки смартфона, если кабель не поддерживает нужных характеристик. Внешне одинаковые USB-C кабели могут передавать разную мощность, поэтому при выборе стоит обращать внимание не только на тип разъема.

Также Новини.LIVE рассказывали, что дорогой HDMI-кабель с позолоченными разъемами не обязательно даст лучшее изображение или звук, чем бюджетная модель. Зато на качество подключения могут влиять характеристики кабеля и его длина.