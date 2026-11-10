Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Политика Колонки Видео
КомпанииИнвестицииМир туризмаМодаРынок трудаЕвровидениеГрядкаКультВоенная экономикаШтабШоу-бизнес --ТехноМентальное здоровьеЭкономика 2024FashionФинансистГороскопНацотборПередоваяПутешествияПризывЭкономистАвтоТрадицииВалютаПогодаВойнаПолитикаСпортОлимпиадаПсихологияЖизньДом и огородПутеводительВкусРецептыТранспортКино и сериалыМетеоМобилизацияСаморазвитиеСтильДеньги ВСУНедвижимостьЭксклюзивКиевМедцентрХроникиВойскоПромоЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыМирТЦКЛайфхакиДеньгиВоенныйСегодняНаукаСветЕдаОткрытияWowРынок недвижимостиЖивотныеСадВСУSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЗаконБоксЗдоровьеУкраина АрхивОгоРезервКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовГламурЧМ-2026ЭкономикаЗдоровье +УкраинаТехноНовости дняКулинарияШоу-бизнесАрмияITХарьковОдессаКиноТехнологииДача

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Вкус
Дом и огород
Киев
Кино
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Одесса
Открытия
Политика
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Техно
Транспорт
ТЦК
Финансы
Харьков
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Техно Почему USB-A и USB-B имеют разную форму, хотя появились одновременно

Почему USB-A и USB-B имеют разную форму, хотя появились одновременно

Ua ru
10 ноября 2026 19:14
Почему USB-A и USB-B имеют разную форму и какой из них устанавливают на компьютер Unsplash
Различные USB-кабели. Фото: Unsplash

Разъемы USB-A и USB-B появились одновременно, хотя имеют совершенно разную форму. Такое отличие придумали намеренно, чтобы пользователи без инструкции понимали, какой конец кабеля куда подключать.

Об этом пишет How-To Geek, пишет редакция Новини.LIVE.

Реклама

Зачем появился USB

Стандарт USB представили в 1996 году. Он должен был заменить старые последовательные, параллельные и PS/2-порты, чтобы мыши, клавиатуры, принтеры и другие устройства подключались через одинаковый разъем. Вместе со стандартом появились сразу два типа разъемов: USB-A и USB-B. А USB-C вышел значительно позже, после многих обновлений стандарта.

Почему разъемы имеют разную форму

Первые USB-кабели передавали питание и данные только в одном направлении. Поэтому форму разъемов сделали разной: так было сразу видно, какой конец вставлять в компьютер, а какой в устройство. USB-A выглядит как широкий плоский прямоугольник. Оригинальный штекер USB-B квадратный, со скошенными верхними углами.

Кабель и разъем USB-B
Кабель и разъем USB-B. Фото: кадр из видео/YouTube

USB-A — это конец со стороны хоста, то есть устройства, которое управляет подключением и подает питание аксессуарам. Такие порты есть на компьютерах, телевизорах и другой технике. USB-B — конец со стороны клиента. Его ставили на устройства со съемным кабелем: старые принтеры, факсы, внешние жесткие диски.

Читайте также:

Откуда взялись mini-USB и micro-USB

Когда устройства стали меньше, уменьшился и USB-B. Разъем mini-B появился на ранних MP3-плеерах и внешних дисках, а micro-B со временем стал привычным для зарядки смартфонов. Существовали также mini-A и micro-A, но они встречались реже. На другом конце кабелей mini-B и micro-B обычно был полноразмерный USB-A.

Вернется ли USB-B

Полноразмерный USB-B до сих пор можно найти на принтерах и некоторых платах для обучения программированию, в частности Arduino. Но обратно в массовую технику он вряд ли вернется. Современные смартфоны слишком тонкие для USB-B или mini-B, а micro-B был бы шагом назад, ведь штекер USB-C можно вставить любой стороной. Зато полноразмерный USB-A никуда не исчез: некоторые дорогие ноутбуки снова получают такие порты, а со многими устройствами до сих пор продают кабели USB-C — USB-A.

Ранее Новини.LIVE писали, что даже мощный зарядный адаптер не гарантирует быстрой зарядки смартфона, если кабель не поддерживает нужных характеристик. Внешне одинаковые USB-C кабели могут передавать разную мощность, поэтому при выборе стоит обращать внимание не только на тип разъема.

Также Новини.LIVE рассказывали, что дорогой HDMI-кабель с позолоченными разъемами не обязательно даст лучшее изображение или звук, чем бюджетная модель. Зато на качество подключения могут влиять характеристики кабеля и его длина.

технологии компьютеры USB-кабель USB-порт
Владимир Мололкин - редактор, эксперт рубрики "Техно"
Автор:
Владимир Мололкин

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации