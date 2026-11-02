HDMI-кабель в руках. Фото: кадр из видео/YouTube

Дорогой HDMI-кабель с позолоченными разъемами не обязательно обеспечит лучшее изображение или звук, чем бюджетная модель. Зато на качество подключения могут влиять характеристики кабеля и его длина, о которых покупатели нередко забывают.

О распространённых ошибках при выборе HDMI-кабелей пишет редакция Новини.LIVE со ссылкой на Pocket-lint.

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Почему дорогие и позолоченные HDMI-кабели не всегда лучше

Одно из распространенных заблуждений заключается в том, что позолоченные контакты улучшают передачу изображения и звука. На самом деле золотое покрытие не повышает производительность HDMI-кабеля. Его преимущество заключается в устойчивости к коррозии, однако в обычных домашних условиях эта особенность вряд ли будет иметь заметное значение.

Поэтому покупать кабель с позолоченными разъемами только ради лучшего изображения нет смысла. Обычная модель обеспечит такой же результат, если соответствует техническим требованиям подключенных устройств.

Не стоит также полагать, что более дорогой HDMI-кабель автоматически будет работать лучше. Даже кабели стоимостью примерно 10 долларов способны без проблем служить годами.

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В отличие от проводов, которые постоянно подключают и отключают, HDMI обычно остается на одном месте. Из-за этого его разъемы и оболочка реже подвергаются механической нагрузке. В то же время при покупке все же рекомендуется обращать внимание на производителя и избегать сомнительных подделок.

Какие характеристики HDMI действительно влияют на подключение

Несмотря на схожий внешний вид, не все HDMI-кабели обладают одинаковыми возможностями. Например, HDMI 2.0 поддерживает пропускную способность до 18 Гбит/с, тогда как HDMI 2.1 — до 48 Гбит/с.

Эта разница имеет значение при подключении современной техники, в частности игровой консоли PS5 или Apple TV 4K. Старый кабель может продолжать работать, но его пропускной способности может не хватить для использования всех возможностей оборудования.

Для подключений с пропускной способностью до 48 Гбит/с стоит выбирать кабель соответствующего класса с поддержкой HDMI 2.1. Такие модели также совместимы с предыдущими версиями интерфейса.

Требования к кабелю важны и для передачи звука. В частности, при подключении саундбара через HDMI eARC нужно учитывать возможности кабеля и соответствующих разъемов телевизора.

Еще один миф — убеждение, что длина HDMI-кабеля не имеет значения. На самом деле с увеличением расстояния сигнал может ослабевать. Если кабель длиннее 10 м, возрастает вероятность помех в изображении или полной потери сигнала.

Для подключения устройств на расстоянии около 15 м стоит рассмотреть оптоволоконный HDMI-кабель. Он позволяет снизить риск проблем с передачей сигнала на большом расстоянии, хотя выбирать такую модель также рекомендуется среди продукции проверенных производителей.

Ранее Новини.LIVE писали, что дома часто скапливаются десятки проводов от техники, которой уже давно никто не пользуется. Однако спешить избавляться от всех старых кабелей не стоит, ведь некоторые из них ещё могут пригодиться, тогда как другие лишь загромождают пространство.

Также Новини.LIVE рассказывали, что не все HDMI-разъёмы на телевизоре обладают одинаковыми возможностями, хотя внешне могут выглядеть идентично. Из-за подключения консоли, медиаприставки или саундбара к неподходящему порту часть функций оборудования может оставаться недоступной.