Стоит ли покупать дорогой HDMI-кабель и какой выбрать для 4K и 120 Гц

Дорогой HDMI-кабель: когда переплачивать не имеет смысла
HDMI-кабель за 100 долларов в большинстве случаев не обеспечит лучшего изображения или звука, чем модель за 10 долларов. Важнее правильно подобрать пропускную способность и тип кабеля для телевизора, консоли или другого оборудования.
О том, когда дорогой HDMI-кабель действительно может быть оправдан, пишет редакция Новини.LIVE со ссылкой на Engadget.
Дорогой HDMI-кабель не улучшает качество изображения
HDMI-кабель лишь передает цифровые видео- и аудиоданные между устройствами и не обрабатывает их. Поэтому более дорогая модель сама по себе не сделает изображение четче или звук качественнее.
В то же время кабель должен иметь достаточную пропускную способность для необходимого разрешения, частоты обновления и других функций.
Например, Sony рекомендует для PlayStation 5 при использовании 4K с частотой 120 Гц комплектный кабель или сертифицированный Ultra High Speed. Старый кабель, который не справляется с таким потоком данных, может привести к отсутствию изображения или переходу на более низкое разрешение.
Если же два кабеля одинаково стабильно передают необходимый сигнал, более дорогой из них не даст дополнительного качества.
Какую скорость HDMI стоит выбирать
При выборе лучше ориентироваться на официальную категорию кабеля, а не только на его цену или бренд.
Кабели Premium High Speed HDMI сертифицированы для пропускной способности до 18 Гбит/с. Этого достаточно для большинства сценариев потокового просмотра видео в 4K.
Ка белиUltra High Speed HDMI поддерживают до 48 Гбит/с и подходят, в частности, для игр в 4K при 120 Гц.
Более новые кабели Ultra96 HDMI рассчитаны на пропускную способность до 96 Гбит/с. Она необходима для особо требовательных форматов, среди которых несжатое 4K при 240 Гц или 8K при 60 Гц.
Если оборудованию достаточно 48 Гбит/с, переплачивать за Ultra96 нет необходимости.
На упаковке следует искать официальную маркировку сертификации HDMI. Каждая модель и длина кабеля, продаваемого как Ultra High Speed или Ultra96 HDMI, должна пройти соответствующее тестирование.
QR-код на сертификационной этикетке позволяет проверить бренд, модель и длину кабеля.
Когда за HDMI-кабель действительно стоит заплатить больше
Один из случаев, когда более дорогая модель может быть оправданной, — это передача сигнала на большое расстояние. Для Ultra High Speed HDMI кабели длиной более нескольких метров могут потребовать активной электроники, которая помогает передавать сигнал дальше.
В некоторых длинных кабелях для высокоскоростной передачи также используется оптоволокно. Такие решения стоят дороже из-за другой конструкции, а не из-за способности улучшать само изображение.
Активные HDMI-кабели могут быть направленными, поэтому конец с пометкой "источник" необходимо подключать к консоли, медиаплееру или другому устройству, передающему сигнал.
Для короткого подключения к телевизору обычно достаточно сертифицированного кабеля с необходимой пропускной способностью. Доплачивать имеет больше смысла для длинных соединений или в тех случаях, когда оборудованию требуется более высокая скорость передачи данных.
Ранее Новини.LIVE писали, что проблемы с плавностью в играх или ограничением качества 4K HDR могут быть связаны не с телевизором или консолью, а с выбором HDMI-порта. Даже на одном устройстве разные разъёмы способны поддерживать разные возможности.
Также Новини.LIVE сообщали, что HDMI остается основным стандартом для передачи изображения и звука между телевизорами, мониторами, консолями и компьютерами. В то же время само подключение кабеля еще не гарантирует, что вся система использует максимум доступных возможностей.