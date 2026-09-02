Стоит ли покупать дорогой HDMI-кабель и какой выбрать для 4K и 120 Гц

HDMI-кабель. Фото: Freepik

HDMI-кабель за 100 долларов в большинстве случаев не обеспечит лучшего изображения или звука, чем модель за 10 долларов. Важнее правильно подобрать пропускную способность и тип кабеля для телевизора, консоли или другого оборудования.

О том, когда дорогой HDMI-кабель действительно может быть оправдан, пишет редакция Новини.LIVE со ссылкой на Engadget.

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Дорогой HDMI-кабель не улучшает качество изображения

HDMI-кабель лишь передает цифровые видео- и аудиоданные между устройствами и не обрабатывает их. Поэтому более дорогая модель сама по себе не сделает изображение четче или звук качественнее.

В то же время кабель должен иметь достаточную пропускную способность для необходимого разрешения, частоты обновления и других функций.

Например, Sony рекомендует для PlayStation 5 при использовании 4K с частотой 120 Гц комплектный кабель или сертифицированный Ultra High Speed. Старый кабель, который не справляется с таким потоком данных, может привести к отсутствию изображения или переходу на более низкое разрешение.

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Если же два кабеля одинаково стабильно передают необходимый сигнал, более дорогой из них не даст дополнительного качества.

Какую скорость HDMI стоит выбирать

При выборе лучше ориентироваться на официальную категорию кабеля, а не только на его цену или бренд.

Кабели Premium High Speed HDMI сертифицированы для пропускной способности до 18 Гбит/с. Этого достаточно для большинства сценариев потокового просмотра видео в 4K.

Ка белиUltra High Speed HDMI поддерживают до 48 Гбит/с и подходят, в частности, для игр в 4K при 120 Гц.

Более новые кабели Ultra96 HDMI рассчитаны на пропускную способность до 96 Гбит/с. Она необходима для особо требовательных форматов, среди которых несжатое 4K при 240 Гц или 8K при 60 Гц.

Если оборудованию достаточно 48 Гбит/с, переплачивать за Ultra96 нет необходимости.

На упаковке следует искать официальную маркировку сертификации HDMI. Каждая модель и длина кабеля, продаваемого как Ultra High Speed или Ultra96 HDMI, должна пройти соответствующее тестирование.

QR-код на сертификационной этикетке позволяет проверить бренд, модель и длину кабеля.

Когда за HDMI-кабель действительно стоит заплатить больше

Один из случаев, когда более дорогая модель может быть оправданной, — это передача сигнала на большое расстояние. Для Ultra High Speed HDMI кабели длиной более нескольких метров могут потребовать активной электроники, которая помогает передавать сигнал дальше.

В некоторых длинных кабелях для высокоскоростной передачи также используется оптоволокно. Такие решения стоят дороже из-за другой конструкции, а не из-за способности улучшать само изображение.

Активные HDMI-кабели могут быть направленными, поэтому конец с пометкой "источник" необходимо подключать к консоли, медиаплееру или другому устройству, передающему сигнал.

Для короткого подключения к телевизору обычно достаточно сертифицированного кабеля с необходимой пропускной способностью. Доплачивать имеет больше смысла для длинных соединений или в тех случаях, когда оборудованию требуется более высокая скорость передачи данных.

Ранее Новини.LIVE писали, что проблемы с плавностью в играх или ограничением качества 4K HDR могут быть связаны не с телевизором или консолью, а с выбором HDMI-порта. Даже на одном устройстве разные разъёмы способны поддерживать разные возможности.

Также Новини.LIVE сообщали, что HDMI остается основным стандартом для передачи изображения и звука между телевизорами, мониторами, консолями и компьютерами. В то же время само подключение кабеля еще не гарантирует, что вся система использует максимум доступных возможностей.