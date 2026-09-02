Чи варто купувати дорогий HDMI-кабель і який вибрати для 4K та 120 Гц

HDMI-кабель. Фото: Freepik

HDMI-кабель за 100 доларів у більшості випадків не забезпечить кращого зображення або звуку, ніж модель за 10 доларів. Важливіше правильно підібрати пропускну здатність і тип кабелю під телевізор, консоль або інше обладнання.

Про те, коли дорогий HDMI-кабель справді може бути виправданим, пише редакція Новини.LIVE з посиланням на Engadget.

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Дорогий HDMI-кабель не покращує картинку

HDMI-кабель лише передає цифрові відео- та аудіодані між пристроями й не обробляє їх. Тому дорожча модель сама по собі не зробить зображення чіткішим або звук якіснішим.

Водночас кабель повинен мати достатню пропускну здатність для потрібної роздільної здатності, частоти оновлення та інших функцій.

Наприклад, Sony рекомендує для PlayStation 5 при використанні 4K із частотою 120 Гц комплектний кабель або сертифікований Ultra High Speed. Старіший кабель, який не справляється з таким потоком даних, може призвести до відсутності зображення або переходу на нижчу роздільну здатність.

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Якщо ж два кабелі однаково стабільно передають необхідний сигнал, дорожчий із них не дасть додаткової якості.

Яку швидкість HDMI варто обирати

При виборі краще орієнтуватися на офіційну категорію кабелю, а не лише на його ціну або бренд.

Premium High Speed HDMI сертифіковані для пропускної здатності до 18 Гбіт/с. Цього достатньо для більшості сценаріїв потокового перегляду відео у 4K.

Ultra High Speed HDMI підтримують до 48 Гбіт/с і підходять, зокрема, для ігор у 4K при 120 Гц.

Новіші Ultra96 HDMI розраховані на пропускну здатність до 96 Гбіт/с. Вона потрібна для особливо вимогливих форматів, серед яких нестиснене 4K при 240 Гц або 8K при 60 Гц.

Якщо обладнанню достатньо 48 Гбіт/с, переплачувати за Ultra96 немає потреби.

На упаковці варто шукати офіційне маркування сертифікації HDMI. Кожна модель і довжина кабелю, що продається як Ultra High Speed або Ultra96 HDMI, повинна пройти відповідне тестування.

QR-код на сертифікаційній етикетці дозволяє перевірити бренд, модель і довжину кабелю.

Коли за HDMI-кабель справді варто заплатити більше

Одним із випадків, коли дорожча модель може бути виправданою, є передавання сигналу на велику відстань. Для Ultra High Speed HDMI кабелі довші за кілька метрів можуть потребувати активної електроніки, яка допомагає передавати сигнал далі.

У деяких довгих кабелях для високошвидкісної передачі також використовується оптоволокно. Такі рішення коштують дорожче через іншу конструкцію, а не через здатність покращувати саме зображення.

Активні HDMI-кабелі можуть бути спрямованими, тому кінець із позначкою джерела потрібно підключати до консолі, медіаплеєра або іншого пристрою, який передає сигнал.

Для короткого підключення за телевізором зазвичай достатньо сертифікованого кабелю з необхідною пропускною здатністю. Переплата має більше сенсу для довгих з'єднань або тоді, коли обладнання потребує вищої швидкості передачі даних.

Раніше Новини.LIVE писали, що проблеми з плавністю в іграх або обмеженням якості 4K HDR можуть бути пов'язані не з телевізором чи консоллю, а з вибором HDMI-порту. Навіть на одному пристрої різні роз'єми здатні підтримувати неоднакові можливості.

Також Новини.LIVE розповідали, що HDMI залишається основним стандартом для передавання зображення та звуку між телевізорами, моніторами, консолями й комп'ютерами. Водночас саме підключення кабелю ще не гарантує, що вся система використовує максимум доступних можливостей.