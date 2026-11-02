HDMI-кабель в руках. Фото: кадр з відео/YouTube

Дорогий HDMI-кабель із позолоченими роз'ємами не обов'язково забезпечить краще зображення чи звук, ніж бюджетна модель. Натомість на якість підключення можуть впливати характеристики кабелю та його довжина, про які покупці нерідко забувають.

Про поширені помилки під час вибору HDMI-кабелів пише редакція Новини.LIVE з посиланням на Pocket-lint.

Реклама

Чому дорогі та позолочені HDMI-кабелі не завжди кращі

Одне з поширених переконань полягає в тому, що позолочені контакти покращують передавання зображення та звуку. Насправді золоте покриття не підвищує продуктивність HDMI-кабелю. Його перевага полягає у стійкості до корозії, проте за звичайних домашніх умов ця особливість навряд чи матиме помітне значення.

Тому купувати кабель із позолоченими роз'ємами лише заради кращої картинки немає сенсу. Звичайна модель забезпечить такий самий результат, якщо відповідає технічним вимогам підключених пристроїв.

Не варто вважати й те, що дорожчий HDMI автоматично працюватиме краще. Навіть кабелі приблизно за 10 доларів здатні без проблем служити роками.

Читайте також:

На відміну від дротів, які постійно підключають і від'єднують, HDMI зазвичай залишається на одному місці. Через це його роз'єми та оболонка рідше зазнають механічного навантаження. Водночас під час покупки все ж рекомендують звертати увагу на виробника та уникати сумнівних підробок.

Які характеристики HDMI справді впливають на підключення

Попри схожий зовнішній вигляд, не всі HDMI-кабелі мають однакові можливості. Наприклад, HDMI 2.0 підтримує пропускну здатність до 18 Гбіт/с, тоді як HDMI 2.1 — до 48 Гбіт/с.

Ця різниця має значення під час підключення сучасної техніки, зокрема ігрової консолі PS5 або Apple TV 4K. Старіший кабель може продовжувати працювати, але його пропускної здатності може не вистачити для використання всіх можливостей обладнання.

Для підключень із пропускною здатністю до 48 Гбіт/с варто вибирати кабель відповідного класу з підтримкою HDMI 2.1. Такі моделі також сумісні з попередніми версіями інтерфейсу.

Вимоги до кабелю важливі й для передавання звуку. Зокрема, під час підключення саундбара через HDMI eARC потрібно враховувати можливості кабелю та відповідних роз'ємів телевізора.

Ще один міф — переконання, що довжина HDMI-кабелю не має значення. Насправді зі збільшенням відстані сигнал може слабшати. Якщо кабель довший за 10 м, зростає ймовірність перешкод у зображенні або повної втрати сигналу.

Для підключення пристроїв на відстані близько 15 м варто розглянути оптоволоконний HDMI-кабель. Він дозволяє зменшити ризик проблем із передаванням сигналу на великій відстані, хоча вибирати таку модель також рекомендують серед продукції перевірених виробників.

Раніше Новини.LIVE писали, що вдома часто накопичуються десятки дротів від техніки, якою вже давно ніхто не користується. Однак поспішати позбуватися всіх старих кабелів не варто, адже деякі з них ще можуть бути корисними, тоді як інші лише захаращують простір.

Також Новини.LIVE розповідали, що не всі HDMI-роз'єми на телевізорі мають однакові можливості, хоча зовні можуть виглядати ідентично. Через підключення консолі, медіаприставки або саундбара до невідповідного порту частина функцій обладнання може залишатися недоступною.