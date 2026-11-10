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Головна Техно Чому USB-A і USB-B мають різну форму, хоча з'явилися одночасно

Чому USB-A і USB-B мають різну форму, хоча з'явилися одночасно

Ua ru
10 листопада 2026 19:14
Чому USB-A і USB-B мають різну форму і який із роз'ємів ставлять на комп'ютер Unsplash
Різноманітні USB-кабелі. Фото: Unsplash

Роз'єми USB-A і USB-B з'явилися одночасно, хоча мають зовсім різну форму. Таку відмінність придумали навмисно, щоб користувачі без інструкції розуміли, який кінець кабелю куди підключати.

Про це пише How-To Geek, пише редакція Новини.LIVE.

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Навіщо з'явився USB

Стандарт USB представили у 1996 році. Він мав замінити старі послідовні, паралельні та PS/2-порти, щоб миші, клавіатури, принтери й інші пристрої підключалися через однаковий роз'єм. Разом зі стандартом з'явилися одразу два типи роз'ємів: USB-A і USB-B. А USB-C вийшов значно пізніше, після багатьох оновлень стандарту.

Чому роз'єми мають різну форму

Перші USB-кабелі передавали живлення й дані лише в одному напрямку. Тому форму роз'ємів зробили різною: так було одразу видно, який кінець вставляти в комп'ютер, а який у пристрій. USB-A має вигляд широкого плаского прямокутника. Оригінальний штекер USB-B квадратний, зі скошеними верхніми кутами.

Кабель и разъем USB-B
Кабель та роз'єм USB-B. Фото: кадр з відео/YouTube

USB-A — це кінець з боку хоста, тобто пристрою, який керує підключенням і подає живлення аксесуарам. Такі порти є на комп'ютерах, телевізорах та іншій техніці. USB-B — кінець з боку клієнта. Його ставили на пристрої зі знімним кабелем: старі принтери, факси, зовнішні жорсткі диски.

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Звідки взялися mini-USB і micro-USB

Коли пристрої стали меншими, зменшився й USB-B. Роз'єм mini-B з'явився на ранніх MP3-плеєрах і зовнішніх дисках, а micro-B згодом став звичним для заряджання смартфонів. Існували також mini-A і micro-A, але вони траплялися рідше. На іншому кінці кабелів mini-B і micro-B зазвичай був повнорозмірний USB-A.

Чи повернеться USB-B

Повнорозмірний USB-B досі можна знайти на принтерах і деяких платах для навчання програмуванню, зокрема Arduino. Але назад у масову техніку він навряд чи повернеться. Сучасні смартфони надто тонкі для USB-B чи mini-B, а micro-B був би кроком назад, адже штекер USB-C можна вставити будь-яким боком. Натомість повнорозмірний USB-A нікуди не зник: деякі дорогі ноутбуки знову отримують такі порти, а з багатьма пристроями досі продають кабелі USB-C — USB-A.

Раніше Новини.LIVE писали, що навіть потужний зарядний адаптер не гарантує швидкого заряджання смартфона, якщо кабель не підтримує потрібних характеристик. Зовні однакові USB-C кабелі можуть передавати різну потужність, тому під час вибору варто зважати не лише на тип роз'єму.

Також Новини.LIVE розповідали, що дорогий HDMI-кабель із позолоченими роз'ємами не обов'язково дасть краще зображення чи звук, ніж бюджетна модель. Натомість на якість підключення можуть впливати характеристики кабелю та його довжина.

технології комп'ютери USB-кабель USB-порт
Володимир Мололкін - редактор, експерт рубрики "Техно"
Автор:
Володимир Мололкін

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