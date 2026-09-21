Эксперты iFixit назвали популярную технику, которую практически невозможно отремонтировать

Разборка ноутбука. Фото: кадр из видео/YouTube

Современные гаджеты становятся тоньше и легче, но при этом их ремонт зачастую усложняется. Аккумуляторы, память и другие компоненты могут быть припаяны или приклеены, а для разборки иногда требуются специальные инструменты.

О том, какие популярные гаджеты получили низкие оценки ремонтопригодности по результатам разборки iFixit, пишет редакция Новини.LIVE со ссылкой на SlashGear.

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Apple AirPods 4

AirPods 4 получили от iFixit ноль баллов за ремонтопригодность. Даже доступ к внутренним компонентам наушников затруднен и может привести к их повреждению.

Внутри нет деталей, рассчитанных на простую замену, а аккумуляторы припаяны. Зарядный чехол также сложно разбирать из-за использования эпоксидного материала.

Замена батареи или разъёма USB-C в чехле тоже может потребовать разрушающей разборки. Apple не предоставляет инструкций для самостоятельного ремонта AirPods 4 и официальных запчастей для него.

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Kobo Sage

Электронная книга Kobo Sage также получила 0 из 10. Производитель не предлагает инструкций по самостоятельному ремонту или официальных запасных частей.

Само устройство сложно открыть без повреждений. Внутри аккумулятор припаян к материнской плате и дополнительно закреплен прочным клеем.

Кнопки перелистывания страниц и разъем USB-C также припаяны, что ещё больше затрудняет их замену.

MacBook Pro 14 с M5

14-дюймовый MacBook Pro с чипом M5 получил 4 балла из 10. Среди положительных моментов iFixit отметил возможность замены батареи, модульные порты Thunderbolt, официальную сервисную документацию и доступность запасных частей.

Впрочем, даже замена аккумулятора требует сложного процесса из 35 шагов. Нижнюю крышку удерживают восемь винтов, для которых требуется специальная отвертка P5 Pentalobe, после чего необходимо отсоединить ряд внутренних компонентов.

Клавиатура закреплена заклепками, а накопитель припаян, поэтому их замена или модернизация также остаются сложными.

iPad Air 6

iPad Air шестого поколения получил 3 балла из 10. Главная проблема заключается в том, что добраться до внутренних компонентов можно только через дисплей.

Экран приклеен, поэтому его сначала нужно аккуратно снять даже для замены аккумулятора или камеры.

Apple также не предоставляет для этой модели инструкции по самостоятельному ремонту и не продает соответствующие запасные части. Дополнительные сложности при разборке создают приклеенная системная плата и хрупкий разъем на пути к аккумулятору.

Nothing Phone 3

Nothing Phone 3 также получил 3 балла из 10. Несмотря на прозрачную заднюю часть, через которую видны винты, добраться до них не так просто.

Сначала нужно снять приклеенную прозрачную стеклянную панель. Часть винтов дополнительно скрыта под тонкими декоративными наклейками, которые сложно восстановить после ремонта.

iFixit также назвал замену дисплея Nothing Phone 3 одним из самых сложных процессов, с которыми приходилось сталкиваться. Производитель не предлагает официальных деталей и инструкций для самостоятельного ремонта.

Ранее Новини.LIVE писали, что для очистки смартфона не стоит использовать отбеливатель, перекись водорода, средства для стекла или другую агрессивную химию. Такие вещества могут повредить защитный слой дисплея, из-за чего экран быстрее покрывается отпечатками и теряет гладкость.

Также Новини.LIVE рассказывали, что современные смартфоны стали более устойчивыми к падениям, царапинам и контакту с водой, поэтому чехол уже не для всех является обязательным аксессуаром. В то же время решение отказаться от дополнительной защиты зависит от условий использования устройства.