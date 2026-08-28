Чехлы больше не имеют смысла: почему современным смартфонам не требуется защита

Чехлы для смартфона. Фото: Unsplash

Современные смартфоны стали лучше выдерживать падения, царапины и контакт с водой, поэтому постоянное использование чехла уже не является обязательным для всех. В то же время отказ от дополнительной защиты зависит от условий, в которых используется устройство.

О том, нужен ли чехол современному смартфону и чем его можно заменить, пишет редакция Новини.LIVE со ссылкой на How-To Geek.

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Защитное стекло смартфонов стало прочнее

Современные модели с Gorilla Glass и Ceramic Shield способны лучше переносить небольшие падения и повседневные нагрузки.

Ключи и другие обычные предметы в кармане также недостаточно твёрды, чтобы легко оставлять заметные царапины на современном защитном стекле. Для этого обычно требуются более твёрдые материалы, например кварц.

Чехол всё равно дополнительно снижает вероятность повреждения при падении, однако для пользователей, которые не подвергают смартфон постоянным ударам, преимущество может не компенсировать дополнительный вес и толщину.

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Отдельная защита от влаги также стала менее важной, поскольку современные флагманы уже обладают высоким уровнем защиты от воды и грязи.

Чехол делает большие смартфоны ещё более громоздкими

Размеры смартфонов за последние годы существенно выросли. Даже относительно компактные модели часто имеют экраны более 6 дюймов, тогда как крупные приближаются к 7 дюймам.

Из-за этого пользоваться устройством одной рукой становится сложнее, а чехол дополнительно увеличивает толщину корпуса.

Например, Galaxy S25 Ultra без чехла ощущается заметно тоньше и удобнее, чем даже в тонком силиконовом чехле.

Что можно использовать вместо чехла

Если смартфон в основном используется дома, в офисе или в других относительно безопасных условиях, можно оставить только защитное стекло или пленку.

Чехол при этом можно использовать ситуативно, например, во время похода, концерта или в других местах, где риск падения выше.

Для дорогих флагманов стоимостью от 1000 долларов альтернативой также может стать страховка, которая в случае серьезного повреждения позволяет рассчитывать на ремонт или замену устройства.

Ранее Новини.LIVE писали, что небольшую трещину на дисплее смартфона можно временно закрыть защитной пленкой или стеклом, если быстро заменить экран нет возможности. Такое решение поможет удержать мелкие осколки и снизить риск порезов, однако не заменит полноценного ремонта.

Также Новини.LIVE рассказывали, что защитное стекло способно уберечь дисплей от царапин и трещин, но неудачно подобранный аксессуар иногда создает дополнительные проблемы. Чаще всего причиной становится низкое качество изделия или его несовместимость с конкретной моделью смартфона.