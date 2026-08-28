Чохли більше не мають сенсу: чому сучасним смартфонам не потрібен захист

Чохли для смартфона. Фото: Unsplash

Сучасні смартфони стали краще витримувати падіння, подряпини та контакт із водою, тому постійне використання чохла вже не для всіх є обов'язковим. Водночас відмова від додаткового захисту залежить від умов, у яких використовується пристрій.

Про те, чи потрібен чохол сучасному смартфону та чим його можна замінити, пише редакція Новини.LIVE з посиланням на How-To Geek.

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Захисне скло смартфонів стало міцнішим

Сучасні моделі з Gorilla Glass і Ceramic Shield здатні краще переносити невеликі падіння та повсякденні навантаження.

Ключі та інші звичайні предмети в кишені також недостатньо тверді, щоб легко залишати помітні подряпини на сучасному захисному склі. Для цього зазвичай потрібні твердіші матеріали, наприклад кварц.

Чохол усе одно додатково знижує ймовірність пошкодження під час падіння, однак для користувачів, які не піддають смартфон постійним ударам, перевага може не компенсувати додаткову вагу та товщину.

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Окремий захист від вологи також став менш критичним, оскільки сучасні флагмани вже мають високий рівень захисту від води та бруду.

Чохол робить великі смартфони ще громіздкішими

Розміри смартфонів за останні роки суттєво зросли. Навіть відносно компактні моделі часто мають екрани понад 6 дюймів, тоді як великі наближаються до 7 дюймів.

Через це користуватися пристроєм однією рукою стає складніше, а чохол додатково збільшує товщину корпусу.

Наприклад, Galaxy S25 Ultra без чохла відчувається помітно тоншим і зручнішим, ніж навіть у тонкому силіконовому захисті.

Що можна використовувати замість чохла

Якщо смартфон переважно використовується вдома, в офісі або в інших відносно безпечних умовах, можна залишити лише захисне скло чи плівку.

Чохол при цьому можна використовувати ситуативно, наприклад, під час походу, концерту або в інших місцях, де ризик падіння вищий.

Для дорогих флагманів вартістю від 1000 доларів альтернативою також може бути страховка, яка у разі серйозного пошкодження дозволяє розраховувати на ремонт або заміну пристрою.

Раніше Новини.LIVE писали, що невелику тріщину на дисплеї смартфона можна тимчасово закрити захисною плівкою або склом, якщо швидко замінити екран немає можливості. Таке рішення допоможе втримати дрібні уламки та знизити ризик порізів, однак не замінить повноцінного ремонту.

Також Новини.LIVE розповідали, що захисне скло здатне вберегти дисплей від подряпин і тріщин, але невдало підібраний аксесуар іноді створює додаткові проблеми. Найчастіше причиною стає низька якість виробу або його несумісність із конкретною моделлю смартфона.