Експерти iFixit назвали популярну техніку, яку майже неможливо відремонтувати

Розбирання ноутбука. Фото: кадр з відео/YouTube

Сучасні гаджети стають тоншими й легшими, але разом із цим їхній ремонт нерідко ускладнюється. Акумулятори, пам'ять та інші компоненти можуть бути припаяні або приклеєні, а для розбирання іноді потрібні спеціальні інструменти.

Про те, які популярні гаджети отримали низькі оцінки ремонтопридатності за результатами розбирання iFixit, пише редакція Новини.LIVE з посиланням на SlashGear.

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Apple AirPods 4

AirPods 4 отримали від iFixit нуль балів за ремонтопридатність. Навіть доступ до внутрішніх компонентів навушників складний і може призвести до їх пошкодження.

Усередині немає деталей, розрахованих на просту заміну, а акумулятори припаяні. Зарядний кейс також складно розбирати через використання епоксидного матеріалу.

Заміна батареї або USB-C роз'єму в кейсі теж може потребувати руйнівного розбирання. Apple не надає інструкцій для самостійного ремонту AirPods 4 та офіційних деталей для нього.

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Kobo Sage

Електронна книга Kobo Sage також отримала 0 з 10. Виробник не пропонує інструкцій для самостійного ремонту або офіційних запасних частин.

Сам пристрій складно відкрити без пошкоджень. Усередині акумулятор припаяний до материнської плати та додатково зафіксований міцним клеєм.

Кнопки перегортання сторінок і USB-C також припаяні, що ще більше ускладнює їх заміну.

MacBook Pro 14 з M5

14-дюймовий MacBook Pro з чипом M5 отримав 4 бали з 10. Серед позитивних моментів iFixit відзначив можливість заміни батареї, модульні порти Thunderbolt, офіційну сервісну документацію та доступність запасних частин.

Втім, навіть заміна акумулятора потребує складного процесу з 35 кроків. Нижню кришку утримують вісім гвинтів, для яких потрібна спеціальна викрутка P5 Pentalobe, після чого необхідно від'єднати низку внутрішніх компонентів.

Клавіатура закріплена заклепками, а накопичувач припаяний, тому їх заміна або модернізація також залишаються складними.

iPad Air 6

iPad Air шостого покоління отримав 3 бали з 10. Головна проблема полягає в тому, що дістатися до внутрішніх компонентів можна лише через дисплей.

Екран приклеєний, тому його потрібно спочатку акуратно зняти навіть для заміни акумулятора або камери.

Apple також не надає для цієї моделі інструкції із самостійного ремонту та не продає відповідні запасні частини. Додатково розбирання ускладнюють приклеєна системна плата та делікатний роз'єм на шляху до батареї.

Nothing Phone 3

Nothing Phone 3 також отримав 3 бали з 10. Попри прозору задню частину, через яку видно гвинти, дістатися до них не так просто.

Спочатку потрібно зняти приклеєну прозору скляну панель. Частина гвинтів додатково прихована під тонкими декоративними наклейками, які складно відновити після ремонту.

iFixit також назвав заміну дисплея Nothing Phone 3 одним із найскладніших процесів, з якими доводилося стикатися. Виробник не пропонує офіційних деталей та інструкції для самостійного ремонту.

Раніше Новини.LIVE писали, що для очищення смартфона не варто застосовувати відбілювач, перекис водню, засоби для скла чи іншу агресивну хімію. Такі речовини можуть пошкодити захисний шар дисплея, через що екран швидше вкриватиметься відбитками та втратить гладкість.

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