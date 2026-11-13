Офис корпорации Microsoft в Канаде. Фото: Unsplash

Почта Outlook, Teams, Copilot и другие сервисы Microsoft 365 с вечера 12 ноября работают с перебоями по всему миру. Проблема возникла на серверах Microsoft, поэтому настройки компьютера или смартфона здесь ни при чём, а сам сбой Microsoft компания ещё устраняет.

Об этом пишет Windows Central со ссылкой на официальные сообщения Microsoft, пишет редакция Новини.LIVE.

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Что сломалось на серверах Microsoft

Первые жалобы на Teams появились около 16:45 по киевскому времени 12 ноября, затем начались проблемы с подключением к почтовым ящикам Exchange Online. Именно на этом сервисе работает корпоративная почта Outlook, поэтому письма не приходили или не отправлялись. Позже в список добавились SharePoint Online, Microsoft 365 Copilot, Planner, To Do, Intune и другие сервисы.

Состояние сервисов Microsoft по состоянию на 15:30 по киевскому времени 13 ноября. Фото: скриншот/Down Detector

По объяснениям Microsoft, часть серверов неожиданно перестала работать, и нагрузка перешла на остальные, хотя общего трафика не стало больше. Серверы начали проваливать автоматические проверки работоспособности. Это проверки, по которым система решает, можно ли передавать серверу запросы пользователей.

Затем компания выяснила, что на пострадавших серверах перегружается один из ключевых процессов, и они просто перестают отвечать. Окончательную причину Microsoft ещё не назвала, но проверяет несколько недавних изменений конфигурации.

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По данным Windows Central, вице-президент Microsoft Чарльз Ламанна заявил, что нет признаков того, что сбой вызвала кибератака. Microsoft чинит проблему на своей стороне: перераспределяет трафик между серверами и постепенно разворачивает исправление в регионах, где начинается рабочий день.

Поскольку проблема не на устройствах пользователей, переустановка Outlook или Teams либо сброс настроек её не решат. Текущее состояние сервисов Microsoft показывает в аккаунте Microsoft 365 Status в соцсети X, а администраторы компаний могут найти инцидент MO1550821 в центре администрирования Microsoft 365.

Дойдут ли письма, отправленные во время сбоя

13 ноября Microsoft сообщила об "обнадёживающем прогрессе": доступность сервисов и доставка почты улучшаются, хотя у части пользователей ещё возможны перебои. Компания в первую очередь разбирает очереди писем, которые застряли во время сбоя.

Время ожидания для таких сообщений продлили до 48 часов, чтобы они не потерялись, а дошли до адресатов с задержкой. После устранения проблемы Microsoft обещает опубликовать отчёт с причиной сбоя.

Ранее Новини.LIVE писали, что Windows без обновлений может долго работать и не показывать очевидных проблем. Однако пропущенные патчи оставляют в системе известные уязвимости, которыми могут воспользоваться злоумышленники.

Также Новини.LIVE рассказывали, что совет оставлять свободное место на SSD на уровне 15-20% перешёл к SSD ещё со времён жёстких дисков. Современные накопители работают иначе, поэтому большинству SSD достаточно около 10-15% свободного места, а иногда и 5-10%.