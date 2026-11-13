Офіс корпорації Microsoft в Канаді. Фото: Unsplash

Пошта Outlook, Teams, Copilot та інші сервіси Microsoft 365 з вечора 12 листопада працюють з перебоями по всьому світу. Проблема виникла на серверах Microsoft, тому налаштування комп'ютера чи смартфона тут ні до чого, а сам збій Microsoft компанія ще усуває.

Про це пише Windows Central з посиланням на офіційні повідомлення Microsoft, пише редакція Новини.LIVE.

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Що зламалося на серверах Microsoft

Перші скарги на Teams з'явилися близько 16:45 за київським часом 12 листопада, згодом почалися проблеми з підключенням до поштових скриньок Exchange Online. Саме на цьому сервісі працює корпоративна пошта Outlook, тому листи не надходили або не відправлялися. Пізніше до списку додалися SharePoint Online, Microsoft 365 Copilot, Planner, To Do, Intune та інші сервіси.

Статус сервісів Microsoft станом на 15:30 за київським часом 13 листопада. Фото: скриншот/Down Detector

За поясненнями Microsoft, частина серверів несподівано перестала працювати, і навантаження перейшло на решту, хоча загального трафіку не побільшало. Сервери почали провалювати автоматичні перевірки працездатності. Це перевірки, за якими система вирішує, чи можна передавати серверу запити користувачів.

Згодом компанія з'ясувала, що на уражених серверах перевантажується один із ключових процесів, і вони просто перестають відповідати. Остаточну причину Microsoft ще не назвала, але перевіряє кілька нещодавніх змін конфігурації.

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Чи це злам і чи треба щось робити з акаунтом

За даними Windows Central, віцепрезидент Microsoft Чарльз Ламанна заявив, що немає ознак того, що збій спричинила кібератака. Microsoft лагодить проблему на своєму боці: перерозподіляє трафік між серверами і поступово розгортає виправлення в регіонах, де починається робочий день.

Оскільки проблема не на пристроях користувачів, перевстановлення Outlook чи Teams або скидання налаштувань її не вирішить. Поточний стан сервісів Microsoft показує в акаунті Microsoft 365 Status у соцмережі X, а адміністратори компаній можуть знайти інцидент MO1550821 у центрі адміністрування Microsoft 365.

Чи дійдуть листи, надіслані під час збою

13 листопада Microsoft повідомила про "обнадійливий прогрес": доступність сервісів і доставка пошти покращуються, хоча в частини користувачів ще можуть бути перебої. Компанія в першу чергу розбирає черги листів, які застрягли під час збою.

Час очікування для таких повідомлень продовжили до 48 годин, щоб вони не загубилися, а дійшли до адресатів із затримкою. Після усунення проблеми Microsoft обіцяє опублікувати звіт з причиною збою.

Раніше Новини.LIVE писали, що Windows без оновлень може довго працювати і не показувати очевидних проблем. Проте пропущені патчі залишають у системі відомі вразливості, якими можуть скористатися зловмисники.

Також Новини.LIVE розповідали, що порада залишати вільне місце на SSD на рівні 15-20% перейшла до SSD ще з часів жорстких дисків. Сучасні накопичувачі працюють інакше, тому більшості SSD достатньо близько 10-15% вільного місця, а інколи й 5-10%.