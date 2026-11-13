Wi-Fi-роутер на столе. Фото: кадр из видео/YouTube

Оранжевые световые индикаторы, которые мигают возле Ethernet-порта роутера, компьютера или ноутбука, не всегда означают поломку. В зависимости от того, какой именно светодиод горит, это может быть обычная передача данных или признак того, что соединение работает на более низкой скорости, чем могло бы.

Об этом пишет SlashGear, пишет редакция Новини.LIVE.

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Что означает оранжевый индикатор на Ethernet-порту

На многих Ethernet-портах есть два светодиода. Один показывает наличие соединения и активность, то есть идет ли обмен данными, а второй — скорость подключения.

Если оранжевым мигает индикатор активности, это нормально: порт просто передает данные. Если же оранжевым мигает индикатор скорости, это может означать, что соединение работает не в полную силу. Например, коммутатор, который поддерживает 1 Гбит/с, может перейти на 100 Мбит/с, если где-то в сети есть более медленное звено.

При этом поведение индикаторов зависит от конструкции устройства и отличается у разных производителей. Поэтому точное значение цветов и мигания стоит искать в инструкции к конкретному роутеру, коммутатору или компьютеру.

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Что делать, если Ethernet-порт мигает оранжевым

Первым делом стоит проверить кабель. Кабель категории Cat5 не поддерживает гигабитный Ethernet, поэтому для такой скорости нужен Cat5e или Cat6. Важен и сам порт: если кабель подключен к порту на 100 Мбит/с, скорость будет именно такой, независимо от тарифа провайдера и возможностей устройства. Поэтому лучше использовать самый быстрый доступный порт, особенно когда в сети есть коммутатор.

Вот что еще стоит проверить:

если используется переходник USB-Ethernet, какие скорости он поддерживает;

плотно ли сидит штекер в разъеме, ведь ненадежный контакт тоже может вызывать проблему;

не поврежден ли кабель: срока годности у Ethernet-кабелей нет, но длительное использование и небрежное обращение могут ухудшить их работу.

Если ни один из этих шагов не помог, последний вариант — обратиться к производителю устройства.

Ранее Новини.LIVE писали, что слишком резкие изгибы кабеля Ethernet могут замедлять интернет и вызывать периодические разрывы соединения, даже если кабель относится к более новому поколению. Безопасный предел изгиба определяет радиус изгиба, который большинство производителей указывает в характеристиках своих кабелей.

Также Новини.LIVE рассказывали, что режим энергосбережения в роутере может заметно снижать скорость Wi-Fi, причем многие пользователи даже не знают, что он включен. Из-за него бывает медленный Wi-Fi, хотя тариф и оборудование позволяют больше, а в одном из тестов скорость отдачи после отключения режима выросла почти на 80%.