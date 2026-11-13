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Головна Техно Чому блимає помаранчевий індикатор на Ethernet-порту роутера і що робити

Чому блимає помаранчевий індикатор на Ethernet-порту роутера і що робити

Ua ru
13 листопада 2026 12:32
Чому блимає помаранчевий індикатор на Ethernet-порту роутера чи ноутбука і що робити кадр з відео/YouTube
Wi-Fi-роутер на столі. Фото: кадр з відео/YouTube

Помаранчеві світлові індикатори, що блимають біля Ethernet-порту роутера, комп'ютера чи ноутбука, не завжди означають поломку. Залежно від того, який саме світлодіод світиться, це може бути звичайна передача даних або ознака того, що з'єднання працює на нижчій швидкості, ніж могло б.

Про це пише SlashGear, пише редакція Новини.LIVE.

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Що означає помаранчевий індикатор на Ethernet-порту

На багатьох Ethernet-портах є два світлодіоди. Один показує наявність з'єднання та активність, тобто чи йде обмін даними, а другий — швидкість підключення.

Якщо помаранчевим блимає індикатор активності, це нормально: порт просто передає дані. Якщо ж помаранчевим блимає індикатор швидкості, це може означати, що з'єднання працює не на повну. Наприклад, комутатор, який підтримує 1 Гбіт/с, може перейти на 100 Мбіт/с, якщо десь у мережі є повільніша ланка.

Водночас поведінка індикаторів залежить від конструкції пристрою і відрізняється в різних виробників. Тому точне значення кольорів і блимання варто шукати в інструкції до конкретного роутера, комутатора чи комп'ютера.

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Що робити, якщо Ethernet-порт блимає помаранчевим

Найперше варто перевірити кабель. Кабель категорії Cat5 не підтримує гігабітний Ethernet, тому для такої швидкості потрібен Cat5e або Cat6. Важливий і сам порт: якщо кабель підключено до порту на 100 Мбіт/с, швидкість буде саме такою, незалежно від тарифу провайдера і можливостей пристрою. Тому краще використовувати найшвидший доступний порт, особливо коли в мережі є комутатор.

Ось що ще варто перевірити:

  • якщо використовується перехідник USB-Ethernet, які швидкості він підтримує;
  • чи щільно сидить штекер у роз'ємі, адже ненадійний контакт теж може спричиняти проблему;
  • чи не пошкоджений кабель: строку придатності в Ethernet-кабелів немає, але тривале використання та необережне поводження можуть погіршити їхню роботу.

Якщо жоден із цих кроків не допоміг, останній варіант — звернутися до виробника пристрою.

Раніше Новини.LIVE писали, що надто різкі вигини кабелю Ethernet можуть уповільнювати інтернет і спричиняти періодичні розриви з'єднання, навіть якщо кабель належить до новішого покоління. Безпечну межу згину визначає радіус вигину, який більшість виробників вказує в характеристиках своїх кабелів.

Також Новини.LIVE розповідали, що режим енергозбереження в роутері може помітно знижувати швидкість Wi-Fi, причому багато користувачів навіть не знають, що він увімкнений. Через нього буває повільний Wi-Fi, хоча тариф і обладнання дозволяють більше, а в одному з тестів швидкість вивантаження після вимкнення режиму зросла майже на 80%.

налаштування Wi-Fi домашній інтернет Wi-Fi-роутер Ethernet
Володимир Мололкін - редактор, експерт рубрики "Техно"
Автор:
Володимир Мололкін

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