Смартфон Samsung в руках. Фото: кадр из видео/YouTube

Экран смартфона Samsung Galaxy на солнце может тускнеть из-за защиты от перегрева, часть настроек которой можно изменить. Это уже не первая такая возможность: ранее Samsung также добавила возможность отключать автоматическое затемнение экрана на смартфонах Galaxy.

Об этом пишет MakeUseOf, пишет редакция Новини.LIVE.

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Почему экран Galaxy тускнеет на солнце

Автор тестировал Galaxy S25, заявленная пиковая яркость которого составляет 2600 нит. На улице экран начинал тускнеть примерно через три минуты, а ручной ползунок на максимуме не помогал. При максимальной ручной яркости и включенной дополнительной яркости экран давал около 750 нит. Это примерно половина уровня, который дает автоматический режим на солнце.

Когда температура внутри смартфона превышает примерно 40 °C, защита от нагрева становится важнее автоматической яркости. По словам автора, экран может потерять почти половину яркости менее чем за четыре минуты, а работа процессора тоже замедляется.

Как изменить настройку Thermal Guardian

Нужно выполнить следующие шаги:

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найти приложение Good Guardians в Galaxy Store, установить и открыть его;

выбрать и отдельно установить модуль Thermal Guardian;

при желании поднять порог температуры ползунком: Samsung позволяет изменить его не более чем на 2 градуса;

в дополнительных настройках отключить опцию, которая снижает яркость при нагреве.

Стоит ли это делать

Автор поднял порог лишь на 1 градус, и затемнение стало появляться значительно позже. Зато телефон работает теплее, а в теплые дни задняя панель может становиться горячей. Батарея также разряжается быстрее. Ограничения для процессора автор оставил включенными.

Для более простого варианта он советует не отключать автояркость и использовать темную тему, которая на OLED-экране тратит меньше энергии и меньше нагревает телефон.

Ранее Новини.LIVE писали, что смартфоны Galaxy имеют встроенный набор диагностических тестов. Они помогают проверить батарею и основные компоненты, если телефон начал быстрее разряжаться или нестабильно работать.

Также Новини.LIVE рассказывали, что дополнительные настройки камеры Samsung Galaxy открывает модуль Camera Assistant из приложения Good Lock. Он позволяет управлять автоматическим переключением объективов, HDR и скоростью съемки.