Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Политика Колонки Видео
КомпанииИнвестицииМир туризмаМодаРынок трудаЕвровидениеГрядкаКультВоенная экономикаШтабШоу-бизнес --ТехноМентальное здоровьеЭкономика 2024FashionФинансистГороскопНацотборПередоваяПутешествияПризывЭкономистАвтоТрадицииВалютаПогодаВойнаПолитикаСпортОлимпиадаПсихологияЖизньДом и огородПутеводительВкусРецептыТранспортКино и сериалыМетеоМобилизацияСаморазвитиеСтильДеньги ВСУНедвижимостьЭксклюзивКиевМедцентрХроникиВойскоПромоЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыМирТЦКЛайфхакиДеньгиВоенныйСегодняНаукаСветЕдаОткрытияWowРынок недвижимостиЖивотныеСадВСУSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЗаконБоксЗдоровьеУкраина АрхивОгоРезервКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовГламурЧМ-2026ЭкономикаЗдоровье +УкраинаТехноНовости дняКулинарияШоу-бизнесАрмияITХарьковОдессаКиноТехнологииДача

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Вкус
Дом и огород
Киев
Кино
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Одесса
Открытия
Политика
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Техно
Транспорт
ТЦК
Финансы
Харьков
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Техно Почему экран Samsung темнеет на улице и стоит ли отключать это ограничение

Почему экран Samsung темнеет на улице и стоит ли отключать это ограничение

Ua ru
6 ноября 2026 12:32
Почему экран Samsung Galaxy темнеет на улице и как работает настройка Thermal Guardian кадр из видео/YouTube
Смартфон Samsung в руках. Фото: кадр из видео/YouTube

Экран смартфона Samsung Galaxy на солнце может тускнеть из-за защиты от перегрева, часть настроек которой можно изменить. Это уже не первая такая возможность: ранее Samsung также добавила возможность отключать автоматическое затемнение экрана на смартфонах Galaxy.

Об этом пишет MakeUseOf, пишет редакция Новини.LIVE.

Реклама

Почему экран Galaxy тускнеет на солнце

Автор тестировал Galaxy S25, заявленная пиковая яркость которого составляет 2600 нит. На улице экран начинал тускнеть примерно через три минуты, а ручной ползунок на максимуме не помогал. При максимальной ручной яркости и включенной дополнительной яркости экран давал около 750 нит. Это примерно половина уровня, который дает автоматический режим на солнце.

Когда температура внутри смартфона превышает примерно 40 °C, защита от нагрева становится важнее автоматической яркости. По словам автора, экран может потерять почти половину яркости менее чем за четыре минуты, а работа процессора тоже замедляется.

Как изменить настройку Thermal Guardian

Нужно выполнить следующие шаги:

Читайте также:
  • найти приложение Good Guardians в Galaxy Store, установить и открыть его;
  • выбрать и отдельно установить модуль Thermal Guardian;
  • при желании поднять порог температуры ползунком: Samsung позволяет изменить его не более чем на 2 градуса;
  • в дополнительных настройках отключить опцию, которая снижает яркость при нагреве.

Стоит ли это делать

Автор поднял порог лишь на 1 градус, и затемнение стало появляться значительно позже. Зато телефон работает теплее, а в теплые дни задняя панель может становиться горячей. Батарея также разряжается быстрее. Ограничения для процессора автор оставил включенными.

Для более простого варианта он советует не отключать автояркость и использовать темную тему, которая на OLED-экране тратит меньше энергии и меньше нагревает телефон.

Ранее Новини.LIVE писали, что смартфоны Galaxy имеют встроенный набор диагностических тестов. Они помогают проверить батарею и основные компоненты, если телефон начал быстрее разряжаться или нестабильно работать.

Также Новини.LIVE рассказывали, что дополнительные настройки камеры Samsung Galaxy открывает модуль Camera Assistant из приложения Good Lock. Он позволяет управлять автоматическим переключением объективов, HDR и скоростью съемки.

Samsung полезные советы функции смартфона Android-смартфон экран смартфона
Владимир Мололкин - редактор, эксперт рубрики "Техно"
Автор:
Владимир Мололкин

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации