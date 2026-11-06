Смартфон Samsung в руках. Фото: кадр з відео/YouTube

Екран смартфона Samsung Galaxy на сонці може тьмяніти через захист від перегріву, частину налаштувань якого можна змінити. Це вже не перша така можливість: раніше Samsung також додала можливість відключати автоматичне затемнення екрана на смартфонах Galaxy.

Про це пише MakeUseOf, пише редакція Новини.LIVE.

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Чому екран Galaxy тьмяніє на сонці

Автор тестував Galaxy S25, заявлена пікова яскравість якого становить 2600 ніт. Надворі екран починав тьмяніти приблизно за три хвилини, а ручний повзунок на максимумі не допомагав. За максимальної ручної яскравості й увімкненої додаткової яскравості екран давав близько 750 ніт. Це приблизно половина рівня, який дає автоматичний режим на сонці.

Коли температура всередині смартфона перевищує приблизно 40 °C, захист від нагрівання стає важливішим за автоматичну яскравість. За словами автора, екран може втратити майже половину яскравості менш ніж за чотири хвилини, а робота процесора теж сповільнюється.

Як змінити налаштування Thermal Guardian

Потрібно виконати такі кроки:

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знайти застосунок Good Guardians у Galaxy Store, встановити та відкрити його;

вибрати й окремо встановити модуль Thermal Guardian;

за бажання підняти поріг температури повзунком: Samsung дозволяє змінити його не більше ніж на 2 градуси;

у додаткових налаштуваннях вимкнути опцію, яка знижує яскравість у разі нагрівання.

Чи варто це робити

Автор підняв поріг лише на 1 градус, і затемнення почало з'являтися значно пізніше. Натомість телефон працює тепліше, а в теплі дні задня панель може ставати гарячою. Батарея також розряджається швидше. Обмеження для процесора автор залишив увімкненими.

Для простішого варіанта він радить не вимикати автояскравість і використовувати темну тему, яка на OLED-екрані витрачає менше енергії та менше нагріває телефон.

Раніше Новини.LIVE писали, що смартфони Galaxy мають вбудований набір діагностичних тестів. Вони допомагають перевірити батарею й основні компоненти, якщо телефон почав швидше розряджатися чи нестабільно працювати.

Також Новини.LIVE розповідали, що додаткові налаштування камери Samsung Galaxy відкриває модуль Camera Assistant із застосунку Good Lock. Він дає змогу керувати автоматичним перемиканням об'єктивів, HDR і швидкістю зйомки.