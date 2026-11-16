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Главная Техно Почему Android-смартфон сам включает экран в кармане и что с этим делать

Почему Android-смартфон сам включает экран в кармане и что с этим делать

Ua ru
16 ноября 2026 13:12
Почему Android-смартфон сам включает экран в кармане: какие настройки следует проверить кадр из видео/YouTube
Android-смартфон. Фото: кадр из видео/YouTube

Экран Android-смартфона иногда сам включается в кармане или сумке. Чаще всего причина в настройках жестов, чувствительности экрана или сканера отпечатков, и это можно исправить за несколько минут в настройках Android.

Об этом пишет How-To Geek, пишет редакция Новини.LIVE.

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Почему экран смартфона включается в кармане

Одна из распространенных причин — высокая чувствительность сенсорного экрана. Особенно это заметно, если на смартфоне есть защитное стекло или пленка: на некоторых моделях для них есть отдельный режим, который делает экран более чувствительным к прикосновениям. В кармане такой экран может реагировать на ткань и случайные движения.

Также экран могут будить жесты пробуждения. Например, функция "Поднять для активации" включает дисплей, когда смартфон двигается, а двойное касание или одно касание экрана включает его без нажатия кнопки. Еще одна возможная причина — сканер отпечатков под дисплеем, который может реагировать на тепло, влагу или движение. Кроме того, на смартфоне может быть отключена защита от случайных касаний.

Как отключить пробуждение экрана в кармане

Прежде всего стоит открыть настройки экрана, отключить функции, которые повышают чувствительность сенсора, и включить карманный режим или защиту от случайных касаний, если она есть. Эта функция определяет, что смартфон оказался в темном месте, например в кармане или сумке. Также можно уменьшить время до автоматического отключения экрана, чтобы он быстрее гас после случайного пробуждения.

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Далее стоит проверить жесты. На многих Android-смартфонах они находятся в разделе "Система" и далее "Жесты", а на Samsung — в разделе "Дополнительные функции" и "Движения и жесты". Если не помогло, можно временно отключить разблокировку отпечатком пальца и пользоваться другим способом защиты: если пробуждения прекратятся, причина в сканере.

Как узнать, что именно включает экран

Владельцам Samsung можно использовать приложение Good Lock с модулем Nice Catch. Оно показывает, какое приложение или процесс включил экран, а также сохраняет историю пробуждений и пропущенных уведомлений. На смартфонах других производителей такого инструмента может не быть, поэтому придется по очереди отключать жесты и другие функции и проверять результат.

Ранее Новини.LIVE писали, что защитное стекло может не только уберечь дисплей от царапин и трещин, но и создать новые проблемы. Чаще всего они появляются из-за низкого качества аксессуара или несовместимости с конкретной моделью смартфона.

Также Новини.LIVE рассказывали, что постоянно включенный режим энергосбережения может мешать обычному использованию смартфона. Он способен задерживать уведомления и ограничивать работу отдельных функций, а дополнительное время автономной работы не всегда это компенсирует.

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Владимир Мололкин - редактор, эксперт рубрики "Техно"
Автор:
Владимир Мололкин

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