Android-смартфон. Фото: кадр з відео/YouTube

Екран Android-смартфона іноді сам вмикається в кишені або сумці. Найчастіше причина в налаштуваннях жестів, чутливості екрана чи сканера відбитків, і це можна виправити за кілька хвилин у налаштуваннях Android.

Про це пише How-To Geek, пише редакція Новини.LIVE.

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Чому екран смартфона вмикається в кишені

Одна з поширених причин — висока чутливість сенсорного екрана. Особливо це помітно, якщо на смартфоні є захисне скло або плівка: на деяких моделях для них є окремий режим, який робить екран чутливішим до дотиків. У кишені такий екран може реагувати на тканину й випадкові рухи.

Також екран можуть будити жести пробудження. Наприклад, функція "Підняти для активації" вмикає дисплей, коли смартфон рухається, а подвійний дотик або один дотик до екрана вмикає його без натискання кнопки. Ще одна можлива причина — сканер відбитків під дисплеєм, який може реагувати на тепло, вологу чи рух. Крім того, на смартфоні може бути вимкнений захист від випадкових дотиків.

Як вимкнути пробудження екрана в кишені

Насамперед варто відкрити налаштування екрана, вимкнути функції, які підвищують чутливість сенсора, і ввімкнути кишеньковий режим або захист від випадкових дотиків, якщо він є. Ця функція визначає, що смартфон опинився в темному місці, наприклад у кишені чи сумці. Також можна зменшити час до автоматичного вимкнення екрана, щоб він швидше гас після випадкового пробудження.

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Далі варто перевірити жести. На багатьох Android-смартфонах вони розташовані в розділі "Система" і далі "Жести", а на Samsung — у розділі "Додаткові функції" і "Рухи та жести". Якщо не допомогло, можна тимчасово вимкнути розблокування відбитком пальця й користуватися іншим способом захисту: якщо пробудження припиняться, причина у сканері.

Як дізнатися, що саме вмикає екран

Власникам Samsung можна використовувати застосунок Good Lock із модулем Nice Catch. Він показує, який застосунок або процес увімкнув екран, а також зберігає історію пробуджень і пропущених сповіщень. На смартфонах інших виробників такого інструмента може не бути, тож доведеться по черзі вимикати жести й інші функції та перевіряти результат.

Раніше Новини.LIVE писали, що захисне скло може не лише вберегти дисплей від подряпин і тріщин, а й створити нові проблеми. Найчастіше вони з'являються через низьку якість аксесуара або несумісність із конкретною моделлю смартфона.

Також Новини.LIVE розповідали, що постійно ввімкнений режим енергоощадження може заважати звичайному користуванню смартфоном. Він здатен затримувати сповіщення та обмежувати роботу окремих функцій, а додатковий час автономної роботи не завжди це компенсує.