Модули оперативной памяти на материнской плате. Фото: Pexels

Одна планка оперативной памяти в настольном ПК может снижать его производительность, даже если объема памяти хватает. Причина не в том, сколько данных вмещает ОЗУ, а в том, как быстро процессор получает к ней доступ.

Об этом пишет BGR, пишет редакция Новини.LIVE.

Реклама

Что такое двухканальный режим памяти

Объем оперативной памяти и ее пропускная способность — разные вещи. Объем показывает, сколько данных может хранить ОЗУ, а пропускная способность — как быстро эти данные передаются между памятью и процессором. Большинство массовых процессоров поддерживают двухканальный режим: память работает через два канала одновременно. Если в таком компьютере стоит только одна планка, обычно задействуется лишь один канал.

В качестве примера издание приводит память DDR4-3200. Один 64-битный канал имеет теоретическую пропускную способность 25,6 ГБ/с, а два канала — вдвое больше, 51,2 ГБ/с. Это максимальные значения, а реальный результат зависит от таймингов памяти, контроллера памяти и конкретной нагрузки. По измерениям Gamers Nexus, двухканальный режим увеличил общую пропускную способность памяти на 21,3%.

В одноканальном режиме могут падать производительность в играх и стабильность частоты кадров, а также замедляться программы, которым нужно много памяти. Самая заметная разница обычно в играх, на компьютерах со встроенной графикой и в рабочих программах для создания контента.

Читайте также:

Касается ли это DDR5

Каждая планка DDR5 имеет два независимых 32-битных подканала, тогда как планка DDR4 имеет один 64-битный канал. Однако это не означает, что одна планка DDR5 работает так же, как две планки в обоих каналах процессора. На массовых платформах один модуль обычно занимает только один из двух каналов.

Как проверить, сколько каналов работает

Откройте утилиту CPU-Z, перейдите на вкладку Memory и посмотрите на поле Channel (или Channel #). Там видно, работает ли память в одноканальном или двухканальном режиме.

Для DDR5 отображение каналов может отличаться в зависимости от версии программы. Надпись вроде "2 x 32-bit" не доказывает, что оба канала процессора заняты, поэтому стоит дополнительно сверить расположение слотов на материнской плате и данные в BIOS.

Проверьте слоты физически. На большинстве материнских плат с четырьмя слотами есть два канала по два слота (A1/A2 и B1/B2). Две планки обычно рекомендуют ставить в слоты A2 и B2 — как правило, это второй и четвертый слоты, если считать от процессора. Расположение отличается, поэтому лучше свериться с инструкцией к плате. Установка памяти не в те слоты — распространенная ошибка при сборке.

Что делать, если работает только один канал

Переход на двухканальный режим не является обязательным. Поскольку оперативная память сейчас очень дорогая, покупка второй планки не всегда очевидное решение, поэтому сначала стоит выяснить, действительно ли один канал ограничивает именно ваш компьютер. Если да, можно заменить одну планку на комплект из двух одинаковых модулей того же общего объема — например, одну планку DDR4 на 32 ГБ на две по 16 ГБ, доплатив разницу. Заполнение всех четырех слотов само по себе производительность не повышает.

Ранее Новини.LIVE писали, что Samsung предупредила о еще большем дефиците памяти в 2027 году. Дефицит на мировом рынке может стать острее, несмотря на планы производителей увеличивать выпуск микросхем. В компании считают, что стремительный рост спроса со стороны индустрии искусственного интеллекта будет опережать возможности поставщиков.

Также Новини.LIVE рассказывали, что в Acer спрогнозировали удешевление компьютеров в 2027 году. Цены на ПК могут расти до конца 2026 года, однако в следующем году ситуация способна измениться. В компании ожидают, что после стабилизации в первой половине 2027 года стоимость компьютеров начнет снижаться.