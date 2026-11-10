Модулі оперативної пам'яті в материнській платі. Фото: Pexels

Одна планка оперативної пам'яті в настільному ПК може знижувати його продуктивність, навіть якщо обсягу пам'яті вистачає. Причина не в тому, скільки даних вміщує ОЗП, а в тому, як швидко процесор отримує до неї доступ.

Про це пише BGR, пише редакція Новини.LIVE.

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Що таке двоканальний режим пам'яті

Обсяг оперативної пам'яті і її пропускна здатність — різні речі. Обсяг показує, скільки даних може зберігати ОЗП, а пропускна здатність — як швидко ці дані передаються між пам'яттю та процесором. Більшість масових процесорів підтримують двоканальний режим: пам'ять працює через два канали одночасно. Якщо в такому комп'ютері стоїть лише одна планка, зазвичай задіюється тільки один канал.

Як приклад видання наводить пам'ять DDR4-3200. Один 64-бітний канал має теоретичну пропускну здатність 25,6 ГБ/с, а два канали — вдвічі більше, 51,2 ГБ/с. Це максимальні значення, а реальний результат залежить від таймінгів пам'яті, контролера пам'яті та конкретного навантаження. За вимірюваннями Gamers Nexus, двоканальний режим збільшив загальну пропускну здатність пам'яті на 21,3%.

У режимі одного каналу можуть падати продуктивність в іграх і стабільність частоти кадрів, а також сповільнюватися програми, яким потрібно багато пам'яті. Найпомітніша різниця зазвичай в іграх, на комп'ютерах із вбудованою графікою та в робочих програмах для створення контенту.

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Чи стосується це DDR5

Кожна планка DDR5 має два незалежні 32-бітні підканали, тоді як планка DDR4 має один 64-бітний канал. Проте це не означає, що одна планка DDR5 працює так само, як дві планки в обох каналах процесора. На масових платформах один модуль зазвичай займає лише один із двох каналів.

Як перевірити, скільки каналів працює

Відкрийте утиліту CPU-Z, перейдіть на вкладку Memory і подивіться на поле Channel (або Channel #). Там видно, чи працює пам'ять в одноканальному чи двоканальному режимі.

Для DDR5 показ каналів може відрізнятися залежно від версії програми. Напис на кшталт "2 x 32-bit" не доводить, що обидва канали процесора зайняті, тому варто додатково звірити розташування слотів на материнській платі та дані в BIOS.

Перевірте слоти фізично. На більшості материнських плат із чотирма слотами є два канали по два слоти (A1/A2 і B1/B2). Дві планки зазвичай рекомендують ставити в слоти A2 і B2 — як правило, це другий і четвертий слоти, якщо рахувати від процесора. Розташування відрізняється, тож краще звіритися з інструкцією до плати. Встановлення пам'яті не в ті слоти — поширена помилка під час складання.

Що робити, якщо працює лише один канал

Перехід на двоканальний режим не є обов'язковим. Оскільки оперативна пам'ять зараз дуже дорога, купівля другої планки не завжди очевидне рішення, тож спершу варто з'ясувати, чи справді один канал обмежує саме ваш комп'ютер. Якщо так, можна замінити одну планку на комплект із двох однакових модулів того самого загального обсягу — наприклад, одну планку DDR4 на 32 ГБ на дві по 16 ГБ, доплативши різницю. Заповнення всіх чотирьох слотів саме по собі продуктивність не підвищує.

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