Может потреблять как 65 холодильников — какая техника в квартире

Электрическая розетка и электрическая духовка на кухне. Фото: Unsplash. Коллаж: Новини.LIVE

Электрическая духовка может оказаться главным источником расхода электроэнергии на кухне. Высокая мощность, разогрев и поддержание температуры делают этот прибор заметно затратнее большинства другой бытовой техники.

Об этом пишет РадиоТрек.

Реклама

Читайте также:

Почему духовка потребляет так много электроэнергии

Домашняя электрическая духовка может тратить больше электроэнергии, чем одновременно работающие 65 холодильников. Именно из-за высоких температур нагрева и циклов поддержания тепла этот прибор считается одним из самых энергоемких в быту.

Большинство электродуховок работают в пределах 2 000-5 000 Вт. За месяц их потребление может достигать 40-90 кВт-ч. Для сравнения, типичный холодильник имеет мощность 300-800 Вт и работает менее интенсивно, поэтому его влияние на счета за электроэнергию ниже.

Такая разница объясняется тем, что духовке нужно быстро набрать высокую температуру и удерживать ее в течение приготовления. Именно это и формирует значительную нагрузку на домашнее потребление электроэнергии.

Отдельно учитывается и потребление в режиме ожидания. Часть моделей продолжает использовать электроэнергию даже после завершения работы — через дисплей или часы. В результате годовое потребление электрической духовки может доходить до 224 кВт-ч.

В домах с недостатком розеток удлинители часто становятся "универсальным решением", но они могут незаметно повышать риск перегрева проводки. Эксперты предупреждают, что опасность зависит прежде всего от нагрузки на сеть.

Австралия стремительно нарастила установку солнечных панелей на крышах, но это создает новую волну отходов. Исследователи считают, что повторное использование панелей и продление срока их эксплуатации может существенно уменьшить экологический след энергетики.