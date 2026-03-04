Какие устройства нельзя часто выключать из розетки — есть риск уничтожить их

Струйный принтер и Wi-Fi-роутер. Фото: Unsplash. Коллаж: Новини.LIVE

Привычка полностью обесточивать технику кажется хорошей мерой предосторожности, особенно на ночь или перед отъездом. Но некоторые устройства рассчитаны на работу в режиме ожидания, и регулярное "выдёргивание" из розетки может привести к поломкам и необратимым дефектам.

О том, какие устройства чувствительны к частому обесточиванию, пишет ТСН.

OLED-телевизоры

Панели OLED работают на органических светодиодах, и для поддержания равномерности изображения им нужны регулярные процессы выравнивания и обновления. Эти процедуры запускаются автоматически в режиме ожидания. Когда телевизор полностью обесточивается, система может не завершить калибровку.

Следствием становится ускоренный износ отдельных участков экрана, появление "теней" от статических элементов и выгорание. Во многих случаях такие дефекты не восстанавливаются, а дорогой телевизор теряет комфортность просмотра.

Струйные принтеры

В струйных моделях предусмотрен режим ожидания, в котором печатающая головка закрывается и защищается от высыхания. Если принтер обесточить до перехода в безопасное состояние, механизм не успевает "законсервироваться".

После включения устройство может запускать глубокую очистку сопел, расходуя значительное количество чернил. Повторение таких циклов увеличивает расходы и ускоряет износ головки, что иногда заканчивается заменой дорогостоящих деталей или полным отказом принтера.

Wi-Fi-роутеры

Маршрутизаторы рассчитаны на постоянную работу: программное обеспечение поддерживает настройки, оптимизирует трафик и получает обновления. Частое выключение означает постоянные полные перезагрузки, которые создают дополнительную нагрузку на память и микросхемы.

Отдельный риск — внезапное обесточивание: оно может повредить внутреннюю память роутера. В таком случае устройство перестает работать и часто уже не восстанавливается.

Сетевые фильтры и удлинители часто становятся "спасательным кругом", когда розеток не хватает или шнур техники слишком короткий. Но даже если на корпусе указана допустимая нагрузка, риски остаются.

Электроэнергия дорожает, поэтому многие стараются выключать технику полностью, чтобы не тратить лишние киловатты в режиме ожидания. В то же время эксперты советуют придерживаться простого правила: если прибор не нужен более 30 минут, его можно выключить, но делать это стоит с учетом особенностей конкретной техники.