Удлинитель и перегрузка сети — 5 приборов, которые опасно подключать

Удлинитель спасает, когда розетка спрятана за мебелью или в доме не хватает точек питания, но такая привычка может увеличивать вероятность электрического перегрева. Эксперты предупреждают, что ключевой фактор — нагрузка на кабель, а не сам факт, что устройство "включилось".

Почему удлинитель может стать слабым местом

Удлинители имеют ограничения по максимальному току. Если подключить технику с высоким потреблением, можно превысить конструкционные пределы кабеля — тогда он способен перегреваться. В более сложных сценариях перегрев может привести к плавлению изоляции и пожару.

Даже если устройство включилось и работает, это не гарантирует безопасного режима — критичной является именно суммарная нагрузка на удлинитель.

Какие приборы советуют подключать напрямую к розетке

Микроволновые печи

Микроволновка потребляет значительный ток даже при короткой работе. Для быстрого нагрева пищи требуется высокая мощность, а скачок нагрузки может создавать дополнительный стресс для удлинителя, особенно если параллельно подключены другие устройства.

Холодильники с морозильной камерой

Здесь важна не только мощность, но и длительность нагрузки: техника циклично включается и выключается в течение всего дня, постоянно "тянув" ток. Если кабель свернут или накрыт, тепло хуже отводится, и со временем это может повреждать изоляцию.

Стиральные машины

Они являются одними из самых "энергозатратных" приборов в доме. Самые высокие пики потребления приходятся на циклы нагрева воды — именно в этот момент удлинители оказываются в зоне наибольшего риска.

Электрочайники

Высокий ток при нагреве воды за короткое время повышает вероятность перегрева удлинителя.

Переносные электрообогреватели

Эксперты называют их особенно опасными в удлинителях, потому что они потребляют высокую мощность длительное время и рассчитаны на подключение непосредственно в настенную розетку. Не стоит совмещать тепло и электричество, когда к схеме добавляется перегруженный кабель.

Электроэнергия дорожает, а привычка оставлять технику в режиме ожидания незаметно добавляет киловатты к счетам. Специалисты советуют придерживаться простого правила: если прибор не нужен более 30 минут, его стоит выключить или отсоединить от сети.

В то же время не все устройства хорошо переносят частые отключения от розетки. Некоторые из них могут терять настройки или работать нестабильно после резкого обесточивания, так что в вопросе экономии важно учитывать не только безопасность, но и специфику конкретной техники.