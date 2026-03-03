Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабРынок трудаTravelКультМодаРынок недвижимостиТехноДеньги ВСУFashionПутешествияДом и огородПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомТранспортВоенная экономикаАвтоКино и сериалыМетеоПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиЛьвовФинансыЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Гороскоп
Деньги ВСУ
Дом и огород
Евровидение
Кино
Культ
Львов
Метео
Мобилизация
Новости дня
Олимпиада
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Техно
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная arrow Техно arrow Опасная нагрузка — что нельзя подключать в удлинитель arrow

Опасная нагрузка — что нельзя подключать в удлинитель

3 марта 2026 11:41
Иван Готевич - Редактор
Иван Готевич
Редактор
Удлинитель и перегрузка сети — 5 приборов, которые опасно подключать
Бытовая техника и удлинитель. Фото: Unsplash. Коллаж: Новини.LIVE
Иван Готевич - Редактор
Иван Готевич
Редактор

Удлинитель спасает, когда розетка спрятана за мебелью или в доме не хватает точек питания, но такая привычка может увеличивать вероятность электрического перегрева. Эксперты предупреждают, что ключевой фактор — нагрузка на кабель, а не сам факт, что устройство "включилось".

Об этом пишет Express.

Реклама
Читайте также:

Почему удлинитель может стать слабым местом

Удлинители имеют ограничения по максимальному току. Если подключить технику с высоким потреблением, можно превысить конструкционные пределы кабеля — тогда он способен перегреваться. В более сложных сценариях перегрев может привести к плавлению изоляции и пожару.

Даже если устройство включилось и работает, это не гарантирует безопасного режима — критичной является именно суммарная нагрузка на удлинитель.

Какие приборы советуют подключать напрямую к розетке

  • Микроволновые печи

Микроволновка потребляет значительный ток даже при короткой работе. Для быстрого нагрева пищи требуется высокая мощность, а скачок нагрузки может создавать дополнительный стресс для удлинителя, особенно если параллельно подключены другие устройства.

  • Холодильники с морозильной камерой

Здесь важна не только мощность, но и длительность нагрузки: техника циклично включается и выключается в течение всего дня, постоянно "тянув" ток. Если кабель свернут или накрыт, тепло хуже отводится, и со временем это может повреждать изоляцию.

  • Стиральные машины

Они являются одними из самых "энергозатратных" приборов в доме. Самые высокие пики потребления приходятся на циклы нагрева воды — именно в этот момент удлинители оказываются в зоне наибольшего риска.

  • Электрочайники

Высокий ток при нагреве воды за короткое время повышает вероятность перегрева удлинителя.

  • Переносные электрообогреватели

Эксперты называют их особенно опасными в удлинителях, потому что они потребляют высокую мощность длительное время и рассчитаны на подключение непосредственно в настенную розетку. Не стоит совмещать тепло и электричество, когда к схеме добавляется перегруженный кабель.

Электроэнергия дорожает, а привычка оставлять технику в режиме ожидания незаметно добавляет киловатты к счетам. Специалисты советуют придерживаться простого правила: если прибор не нужен более 30 минут, его стоит выключить или отсоединить от сети.

В то же время не все устройства хорошо переносят частые отключения от розетки. Некоторые из них могут терять настройки или работать нестабильно после резкого обесточивания, так что в вопросе экономии важно учитывать не только безопасность, но и специфику конкретной техники.

электроэнергия безопасность бытовая техника удлинитель перегрев
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации