В Австралии растут отходы солнечных панелей — почему их не используют повторно

Бурный рост крышных солнечных установок в Австралии приводит к тому, что отслужившие фотоэлектрические панели чаще всего отправляют на полигоны. Исследователи считают, что продление срока службы и повторное применение модулей может заметно сократить отходы и повысить отдачу от вложений в чистую энергетику.

Почему панели не используют повторно

Австралия является мировым лидером по количеству крышных солнечных установок на душу населения. Типичный срок службы таких систем оценивают в 20-30 лет, однако на практике их часто демонтируют или заменяют значительно раньше. Совокупный объем солнечных панелей, которые достигнут конца жизненного цикла, может достичь 280 тыс. тонн до конца года.

Команда Университета Южной Австралии проанализировала, какие барьеры мешают устойчивому повторному использованию фотоэлектрических панелей, и описала шаги, необходимые для "циркулярной экономики" в солнечном секторе.

Вывод авторов сводится к тому, что одной лишь переработки недостаточно: значительные объемы отработанных панелей все равно попадают на свалки. Для появления вторичного рынка, по мнению исследователей, нужно снять технические, экономические и регуляторные ограничения.

Среди экономических факторов называют падение стоимости новых панелей — это подтачивает спрос на подержанные модули и уменьшает финансовую мотивацию для повторного использования. Дополнительно ситуацию осложняет отсутствие стимулов: сейчас не действуют общенациональные скидки, ребейты или кредиты на установку панелей "из вторых рук".

Регуляторный блок проблем связывают с отсутствием единого национального подхода. В разных штатах и территориях действуют неодинаковые правила в отношении модулей, достигших конца эксплуатации, а четкой процедуры одобрения для перепродажи и монтажа бывших в употреблении панелей нет. Из-за этого инсталляторы и компании остерегаются возможных юридических последствий и ответственности за установку б/у оборудования.

Отдельно отмечается "дефицит доверия": без стандартной сертификации покупатели и монтажники часто вынуждены полагаться на слова продавца. Как вариант, исследование предлагает официальный процесс сертификации со стандартизированными протоколами тестирования, а также простую систему оценки состояния.

Еще одно направление — цифровая прослеживаемость: для каждой панели можно фиксировать историю и данные о производительности в базе, доступной покупателям и регуляторам. В рамках этого подхода изучали идеи от QR-меток до платформ с "цифровым паспортом" панели, который сопровождает ее на протяжении всего жизненного цикла. Такая прозрачность, по логике исследователей, должна уменьшить неопределенность и упростить решение о пригодности модуля к повторному использованию без необходимости в дополнительных проверках при каждой перепродаже.

Кабинет министров Украины тем временем упростил процедуру установки солнечных электростанций на крышах и фасадах зданий. Теперь для монтажа не нужны дополнительные разрешительные или регистрационные процедуры от органов государственного архитектурно-строительного контроля.

Параллельно разрабатываются и новые типы фотоэлектрических материалов. Вместо классических жестких прямоугольных панелей появляются гибкие решения, которые могут повторять форму поверхности и интегрироваться непосредственно в архитектуру зданий.