Логотип Netflix на экране телевизора. Фото: кадр из видео/YouTube

В приложении Netflix есть функция "Умная загрузка", которая сама подгружает следующие серии для просмотра без интернета. Она помогает не скачивать вручную каждый эпизод любимых сериалов Netflix.

Об этом пишет How-To Geek, пишет редакция Новини.LIVE.

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Что умеет умная загрузка Netflix

Функция состоит из двух частей. Первая — "Загрузить следующий эпизод": когда серию досмотрели, Netflix удаляет ее и загружает следующую. По данным сервиса, памяти это занимает не больше, чем уже скачанные эпизоды.

Вторая — "Рекомендации для загрузки": приложение само скачивает фильмы и сериалы, которые могут понравиться, чтобы всегда было что посмотреть офлайн. Для этого нужно выделить определенный объем памяти в гигабайтах, отдельно для каждого профиля. Просмотренное удаляется автоматически.

Как включить умную загрузку в Netflix

Функция работает на iPhone, iPad, а также смартфонах и планшетах с Android с последней версией приложения. Сначала нужно открыть Netflix, нажать "Мой Netflix" в правом нижнем углу и коснуться имени профиля вверху экрана. Далее следует выбрать "Настройки приложения", а в разделе "Загрузки" — пункт "Умная загрузка". Там включают переключатель "Загрузить следующий эпизод" и при желании "Рекомендации для загрузки".

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Почему Netflix не загружает новые серии

Функция загружает серии только через Wi-Fi, поэтому мобильный трафик не расходуется. Если смартфон не подключен к Wi-Fi, новая серия появится позже. "Умная загрузка" недоступна на тарифах с рекламой и рассчитана прежде всего на смартфоны и планшеты, а не на телевизоры или компьютеры. Если серии все равно не появляются, Netflix советует проверить, включена ли функция, есть ли Wi-Fi и хватает ли свободной памяти.

Ранее Новини.LIVE писали, что из-за переполненной памяти смартфона он может начать работать медленнее, отказываться сохранять фото или устанавливать новые приложения. Освободить место на Android и iPhone можно без полного сброса настроек, если проверить несколько основных источников лишних файлов.

Также Новини.LIVE рассказывали, что версии смартфонов на 512 ГБ или 1 ТБ стоят значительно дороже, хотя многим пользователям такой объем памяти может никогда не понадобиться. Для многих оптимальным вариантом могут стать 256 ГБ.