Логотип Netflix на екрані телевізора. Фото: кадр з відео/YouTube

У застосунку Netflix є функція "Розумне завантаження", яка сама підвантажує наступні серії для перегляду без інтернету. Вона допомагає не завантажувати вручну кожен епізод улюблених серіалів Netflix.

Про це пише How-To Geek, пише редакція Новини.LIVE.

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Що вміє розумне завантаження Netflix

Функція має дві частини. Перша — "Завантажити наступний епізод": коли серію додивилися, Netflix видаляє її та завантажує наступну. За даними сервісу, пам'яті це займає не більше, ніж уже завантажені епізоди.

Друга — "Рекомендації для завантаження": застосунок сам завантажує фільми й серіали, які можуть сподобатися, щоб завжди було що подивитися офлайн. Для цього треба виділити певний обсяг пам'яті в гігабайтах, окремо для кожного профілю. Переглянуте видаляється автоматично.

Як увімкнути розумне завантаження в Netflix

Функція працює на iPhone, iPad, а також смартфонах і планшетах з Android з останньою версією застосунку. Спершу потрібно відкрити Netflix, натиснути "Мій Netflix" у правому нижньому куті і торкнутися імені профілю вгорі екрана. Далі слід вибрати "Налаштування застосунку", а в розділі "Завантаження" — пункт "Розумне завантаження". Там вмикають перемикач "Завантажити наступний епізод" і за бажання "Рекомендації для завантаження".

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Чому Netflix не завантажує нові серії

Функція завантажує серії лише через Wi-Fi, тож мобільний трафік не витрачається. Якщо смартфон не підключений до Wi-Fi, нова серія з'явиться пізніше. "Розумне завантаження" недоступне на тарифах із рекламою і розраховане передусім на смартфони та планшети, а не на телевізори чи комп'ютери. Якщо серії все одно не з'являються, Netflix радить перевірити, чи ввімкнена функція, чи є Wi-Fi і чи вистачає вільної пам'яті.

Раніше Новини.LIVE писали, що через переповнену пам'ять смартфона він може почати працювати повільніше, відмовлятися зберігати фото або встановлювати нові застосунки. Звільнити місце на Android та iPhone можна без повного скидання налаштувань, якщо перевірити кілька основних джерел зайвих файлів.

Також Новини.LIVE розповідали, що версії смартфонів на 512 ГБ або 1 ТБ коштують значно дорожче, хоча багатьом користувачам такий обсяг пам'яті може ніколи не знадобитися. Для багатьох оптимальним варіантом можуть стати 256 ГБ.