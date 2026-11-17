Смартфон и беспроводные наушники на столе. Фото: Unsplash

Качество звука беспроводных наушников зависит не только от самой модели, но и от настроек смартфона. В Android есть несколько параметров, которые влияют на звук и громкость, но они скрыты или выключены по умолчанию. Большинство пользователей не меняет настройки Bluetooth на смартфоне после подключения наушников.

Об этом пишет MakeUseOf, пишет редакция Новини.LIVE.

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Как изменить кодек Bluetooth на Android

Кодек — это способ, которым смартфон сжимает и передает звук в наушники. От него зависит, насколько детально звучит музыка. Android работает с несколькими кодеками: SBC, AAC, aptX, aptX HD и LDAC. Базовый SBC поддерживают все устройства, а aptX HD и LDAC могут передавать больше деталей.

Изменить кодек можно в скрытом меню "Для разработчиков". Чтобы его открыть, нужно зайти в "Настройки" — "О телефоне" и семь раз нажать на пункт "Номер сборки". После этого в меню разработчика появится пункт "Аудиокодек Bluetooth".

Перед этим стоит подключить наушники, ведь Android показывает только те кодеки, которые поддерживают и смартфон, и наушники. Главный переключатель режима разработчика должен оставаться включенным. Некоторые приложения производителей наушников могут скрывать кодеки, например LDAC у Sony. Также LDAC на самой низкой скорости передачи может звучать хуже, чем aptX.

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Зачем отключать абсолютную громкость на Android

Абсолютная громкость включена по умолчанию: кнопки смартфона управляют громкостью самих наушников. Если ее отключить, громкость телефона и наушников будет регулироваться отдельно. Это может помочь, когда наушники звучат слишком тихо.

Параметр "Отключить абсолютную громкость" находится в том же меню разработчика, в разделе "Сети". Сначала нужно отключить наушники, затем переключить опцию и перезагрузить смартфон. После этого наушники могут звучать значительно громче, поэтому увеличивать звук стоит постепенно.

Что такое LE Audio и как его включить

LE Audio — более новый стандарт передачи звука через Bluetooth, встроенная поддержка которого появилась в Android 13. Он использует кодек LC3 вместо SBC. Это может продлить работу наушников от батареи, а еще на LE Audio работают трансляции Auracast.

Функцию включают в "Настройках" в разделе Bluetooth: нужно нажать на значок шестеренки рядом с названием наушников и активировать LE Audio. Она работает только тогда, когда стандарт поддерживают и смартфон, и наушники. В меню разработчика также есть экспериментальная опция "Bypass Bluetooth LE Audio Allowlist", которая пытается включить LE Audio с совместимыми устройствами.

Ранее Новини.LIVE писали, что проводные наушники снова набирают популярность. Последние годы рынок заполняли беспроводные модели, потому что они кажутся компактнее и удобнее, однако у проводных есть собственные практические преимущества, и дело не только в ретро-тенденциях.

Также Новини.LIVE рассказывали, что параметры разработчика помогают уменьшить фоновый расход заряда. Android может держать в памяти программы, которыми давно не пользуются, и часть из них работает в фоне, а скрытый пункт позволяет приостанавливать такую работу.