Проводные наушники вновь набирают популярность: дело не только в ностальгии

Проводные наушники EarPods. Фото: кадр из видео/YouTube

Bluetooth-наушники на протяжении многих лет вытесняли проводные модели благодаря своей компактности и удобству, но проводные наушники вновь возвращаются в обиход. Причина не только в ретро-моде — у них есть несколько практических преимуществ, которых лишены беспроводные модели.

О том, почему проводные наушники снова набирают популярность, пишет редакция Новини.LIVE со ссылкой на Antyweb.

Реклама

Проводные наушники не нужно заряжать

Одно из главных преимуществ проводных моделей — отсутствие собственного аккумулятора. Их достаточно подключить к устройству, после чего можно сразу слушать музыку.

Bluetooth-наушники, напротив, нужно регулярно заряжать вместе с чехлом. Если батарея разрядится в неподходящий момент, пользоваться ими не получится.

Отсутствие встроенного аккумулятора также означает, что проводные модели не сталкиваются с проблемой износа аккумулятора со временем.

Читайте также:

Кабель избавляет от проблем с подключением

Проводные наушники имеют более простую конструкцию, поскольку им не нужны модули для беспроводной связи.

Их не нужно соединять со смартфоном через Bluetooth, искать в списке доступных устройств или выяснять причину внезапного обрыва соединения.

Достаточно подключить кабель к совместимому устройству, после чего наушники готовы к работе.

За небольшую сумму можно получить хорошее звучание

Беспроводные наушники требуют аккумулятора, Bluetooth-модуля, контроллеров и системы управления питанием. Все это влияет на конечную стоимость устройства. Поэтому среди проводных моделей за относительно небольшую сумму можно найти варианты с приличным качеством звука.

В то же время это не означает, что любые дешёвые проводные наушники автоматически будут звучать лучше беспроводных. Качество зависит от используемых драйверов, конструкции и источника звука.

Проводное подключение имеет техническое преимущество

При кабельном соединении аудиосигнал не нужно передавать беспроводным способом и сжимать с помощью определенного Bluetooth-кодека.

В соответствующей системе это может обеспечить более прямую передачу звука.

Однако сам кабель не гарантирует лучшего качества — решающими факторами остаются конструкция наушников и их компоненты.

Главная проблема — отсутствие разъема в смартфоне

Возвращение к проводным наушникам затрудняют современные смартфоны, значительная часть которых больше не имеет классического разъема mini-jack.

В таком случае для подключения проводных наушников понадобится дополнительный переходник, чаще всего с USB-C.

Несмотря на это, отсутствие необходимости в зарядке и сопряжении, простота конструкции и выгодное соотношение цены и возможностей могут сделать проводные наушники практичным выбором для части пользователей.

Ранее Новини.LIVE писали, что приложение LibrePods позволяет использовать большинство фирменных функций AirPods не только с устройствами Apple, но и на Android и Linux. В то же время разработчик предупреждает, что приложение пока совместимо не со всеми моделями наушников.

Также Новини.LIVE рассказывали, что к iPhone или iPad можно одновременно подключить две пары наушников и слушать звук вдвоем с одного устройства. При этом каждый пользователь может отдельно регулировать громкость и, при необходимости, режим прослушивания.