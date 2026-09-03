Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Колонки Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииМир туризмаМодаРынок трудаЕвровидениеГрядкаКультРынок недвижимостиДом и огородВоенная экономикаШтабТехноШоу-бизнес --Ментальное здоровьеЭкономика 2024FashionФинансистГороскопНацотборПередоваяПутешествияПризывЭкономистАвтоТрадицииВалютаПогодаВойнаСпортПолитикаМобилизацияОлимпиадаLifeЖизньПутеводительВкусРецептыТранспортКино и сериалыМетеоСаморазвитиеСтильДеньги ВСУПромоНедвижимостьЭксклюзивКиевМедцентрХроникиВойскоЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирЛайфхакиДеньгиВоенныйСегодняНаукаСветЕдаWowЖивотныеСадВСУSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartБоксЗдоровьеУкраина АрхивОгоРезервКухняЛайфстайлПраздникиЛьвовФинансыГламурЧМ-2026ЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноКулинарияНовости дняШоу-бизнесАрмияITХарьковОдессаКиноТехнологииДача

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Вкус
Дом и огород
Киев
Кино
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Одесса
Политика
Праздники
Промо
Спорт
Техно
Транспорт
ТЦК
Финансы
Харьков
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Техно Проводные наушники возвращаются: почему люди снова их выбирают

Проводные наушники возвращаются: почему люди снова их выбирают

Ua ru
3 сентября 2026 14:24
Проводные наушники вновь набирают популярность: дело не только в ностальгии
Проводные наушники EarPods. Фото: кадр из видео/YouTube

Bluetooth-наушники на протяжении многих лет вытесняли проводные модели благодаря своей компактности и удобству, но проводные наушники вновь возвращаются в обиход. Причина не только в ретро-моде — у них есть несколько практических преимуществ, которых лишены беспроводные модели.

О том, почему проводные наушники снова набирают популярность, пишет редакция Новини.LIVE со ссылкой на Antyweb.

Реклама

Проводные наушники не нужно заряжать

Одно из главных преимуществ проводных моделей — отсутствие собственного аккумулятора. Их достаточно подключить к устройству, после чего можно сразу слушать музыку.

Bluetooth-наушники, напротив, нужно регулярно заряжать вместе с чехлом. Если батарея разрядится в неподходящий момент, пользоваться ими не получится.

Отсутствие встроенного аккумулятора также означает, что проводные модели не сталкиваются с проблемой износа аккумулятора со временем.

Читайте также:

Кабель избавляет от проблем с подключением

Проводные наушники имеют более простую конструкцию, поскольку им не нужны модули для беспроводной связи.

Их не нужно соединять со смартфоном через Bluetooth, искать в списке доступных устройств или выяснять причину внезапного обрыва соединения.

Достаточно подключить кабель к совместимому устройству, после чего наушники готовы к работе.

За небольшую сумму можно получить хорошее звучание

Беспроводные наушники требуют аккумулятора, Bluetooth-модуля, контроллеров и системы управления питанием. Все это влияет на конечную стоимость устройства. Поэтому среди проводных моделей за относительно небольшую сумму можно найти варианты с приличным качеством звука.

В то же время это не означает, что любые дешёвые проводные наушники автоматически будут звучать лучше беспроводных. Качество зависит от используемых драйверов, конструкции и источника звука.

Проводное подключение имеет техническое преимущество

При кабельном соединении аудиосигнал не нужно передавать беспроводным способом и сжимать с помощью определенного Bluetooth-кодека.

В соответствующей системе это может обеспечить более прямую передачу звука.

Однако сам кабель не гарантирует лучшего качества — решающими факторами остаются конструкция наушников и их компоненты.

Главная проблема — отсутствие разъема в смартфоне

Возвращение к проводным наушникам затрудняют современные смартфоны, значительная часть которых больше не имеет классического разъема mini-jack.

В таком случае для подключения проводных наушников понадобится дополнительный переходник, чаще всего с USB-C.

Несмотря на это, отсутствие необходимости в зарядке и сопряжении, простота конструкции и выгодное соотношение цены и возможностей могут сделать проводные наушники практичным выбором для части пользователей.

Ранее Новини.LIVE писали, что приложение LibrePods позволяет использовать большинство фирменных функций AirPods не только с устройствами Apple, но и на Android и Linux. В то же время разработчик предупреждает, что приложение пока совместимо не со всеми моделями наушников.

Также Новини.LIVE рассказывали, что к iPhone или iPad можно одновременно подключить две пары наушников и слушать звук вдвоем с одного устройства. При этом каждый пользователь может отдельно регулировать громкость и, при необходимости, режим прослушивания.

наушники Bluetooth кабель беспроводные наушники проводные наушники
Владимир Мололкин - редактор, эксперт рубрики "Техно"
Автор:
Владимир Мололкин

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации