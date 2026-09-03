Дротові навушники знову набирають популярність: справа не лише в ностальгії

Дротові навушники EarPods. Фото: кадр з відео/YouTube

Bluetooth-навушники роками витісняли дротові моделі завдяки компактності та зручності, але кабельні навушники знову повертаються у використання. Причина не лише в ретро-моді — вони мають кілька практичних переваг, яких позбавлені бездротові моделі.

Про те, чому дротові навушники знову набирають популярності, пише редакція Новини.LIVE з посиланням на Antyweb.

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Дротові навушники не потрібно заряджати

Одна з головних переваг кабельних моделей — відсутність власного акумулятора. Їх достатньо підключити до пристрою, після чого можна одразу слухати музику.

Bluetooth-навушники, навпаки, потрібно регулярно заряджати разом із кейсом. Якщо батарея розрядиться в невдалий момент, користуватися ними не вийде.

Відсутність вбудованого акумулятора також означає, що дротові моделі не стикаються з проблемою деградації незмінної батареї з часом.

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Кабель позбавляє проблем із підключенням

Дротові навушники мають простішу конструкцію, оскільки їм не потрібні модулі для бездротового зв'язку.

Їх не потрібно сполучати зі смартфоном через Bluetooth, шукати у списку доступних пристроїв або з'ясовувати причину раптового розриву з'єднання.

Достатньо підключити кабель до сумісного пристрою, після чого навушники готові до роботи.

За невелику суму можна отримати хороше звучання

Бездротові навушники потребують акумулятора, Bluetooth-модуля, контролерів та системи керування живленням. Усе це впливає на кінцеву вартість пристрою. Тому серед дротових моделей за відносно невелику суму можна знайти варіанти з пристойною якістю звуку.

Водночас це не означає, що будь-які дешеві кабельні навушники автоматично звучатимуть краще за бездротові. Якість залежить від використаних драйверів, конструкції та джерела звуку.

Дротове підключення має технічну перевагу

При кабельному з'єднанні аудіосигнал не потрібно передавати бездротовим способом і стискати за допомогою певного Bluetooth-кодека.

У відповідній системі це може забезпечити більш пряме передавання звуку.

Однак сам кабель не гарантує кращої якості — вирішальними залишаються конструкція навушників та їхні компоненти.

Головна проблема — відсутність роз'єму у смартфоні

Повернення до дротових навушників ускладнюють сучасні смартфони, значна частина яких більше не має класичного роз'єму mini-jack.

У такому разі для підключення кабельних навушників знадобиться додатковий перехідник, найчастіше з USB-C.

Попри це, відсутність заряджання, парування, простота конструкції та вигідне співвідношення ціни й можливостей можуть зробити дротові навушники практичним вибором для частини користувачів.

Раніше Новини.LIVE писали, що застосунок LibrePods дає змогу використовувати більшість фірмових функцій AirPods не лише з пристроями Apple, а й на Android та Linux. Водночас розробник попереджає, що програма поки сумісна не з усіма моделями навушників.

Також Новини.LIVE розповідали, що до iPhone або iPad можна одночасно під'єднати дві пари навушників і слухати звук удвох з одного пристрою. При цьому кожен користувач може окремо регулювати гучність і, за потреби, режим прослуховування.