Смартфон і бездротові навушники на столі. Фото: Unsplash

Якість звуку бездротових навушників залежить не лише від самої моделі, а й від налаштувань смартфона. В Android є кілька параметрів, які впливають на звук і гучність, але вони приховані або вимкнені за замовчуванням. Більшість користувачів не змінює налаштування Bluetooth на смартфоні після підключення навушників.

Про це пише MakeUseOf, пише редакція Новини.LIVE.

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Як змінити кодек Bluetooth на Android

Кодек — це спосіб, яким смартфон стискає і передає звук у навушники. Від нього залежить, наскільки детально звучить музика. Android працює з кількома кодеками: SBC, AAC, aptX, aptX HD та LDAC. Базовий SBC підтримують усі пристрої, а aptX HD і LDAC можуть передавати більше деталей.

Змінити кодек можна в прихованому меню "Для розробників". Щоб його відкрити, потрібно зайти в "Налаштування" — "Про телефон" і сім разів натиснути на пункт "Номер збірки". Після цього в меню розробника з'явиться пункт "Аудіокодек Bluetooth".

Перед цим варто підключити навушники, адже Android показує лише ті кодеки, які підтримують і смартфон, і навушники. Головний перемикач режиму розробника має залишатися увімкненим. Деякі застосунки виробників навушників можуть приховувати кодеки, наприклад LDAC у Sony. Також LDAC на найнижчій швидкості передачі може звучати гірше, ніж aptX.

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Навіщо вимикати абсолютну гучність на Android

Абсолютна гучність увімкнена за замовчуванням: кнопки смартфона керують гучністю самих навушників. Якщо її вимкнути, гучність телефона і навушників регулюватиметься окремо. Це може допомогти, коли навушники звучать надто тихо.

Параметр "Вимкнути абсолютну гучність" розташований у тому ж меню розробника, у розділі "Мережі". Спершу потрібно від'єднати навушники, потім перемкнути опцію і перезавантажити смартфон. Після цього навушники можуть звучати значно гучніше, тому збільшувати звук варто поступово.

Що таке LE Audio і як його увімкнути

LE Audio — новіший стандарт передачі звуку через Bluetooth, вбудована підтримка якого з'явилася в Android 13. Він використовує кодек LC3 замість SBC. Це може продовжити роботу навушників від батареї, а ще на LE Audio працюють трансляції Auracast.

Функцію вмикають у "Налаштуваннях" у розділі Bluetooth: потрібно натиснути на значок шестерні біля назви навушників і активувати LE Audio. Вона працює лише тоді, коли стандарт підтримують і смартфон, і навушники. У меню розробника також є експериментальна опція "Bypass Bluetooth LE Audio Allowlist", яка намагається ввімкнути LE Audio із сумісними пристроями.

Раніше Новини.LIVE писали, що дротові навушники знову набувають популярності. Останні роки ринок заповнювали бездротові моделі, бо вони здаються компактнішими та зручнішими, проте дротові мають власні практичні переваги, і справа не лише в ретро-тенденціях.

Також Новини.LIVE розповідали, що параметри розробника допомагають зменшити фонову витрату заряду. Android може тримати в пам'яті програми, якими давно не користуються, і частина з них працює у фоні, а прихований пункт дає змогу призупиняти таку роботу.