Концепт лунной базы. Фото: NASA

NASA объявило конкурс Moon Base Challenge для школьников и студентов с призовым фондом 1 млн долларов. Участники должны предложить идеи для будущей базы на поверхности Луны: как ее строить, обеспечивать энергией и защищать людей.

Об этом пишет ScienceDaily со ссылкой на NASA, пишет редакция Новини.LIVE.

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Что нужно придумать для базы на Луне

Агентство ждет решений по шести направлениям. Это производство и хранение энергии, строительство, системы жизнеобеспечения, передвижение по поверхности Луны, связь и безопасность астронавтов. То есть речь идет о вполне практичных вещах: откуда база будет брать электричество, как в ней будут дышать люди и как они будут перемещаться между модулями.

Конкурс будет проходить в несколько этапов. Команды будут готовить работы, похожие на настоящие документы космической отрасли: варианты конструкций, предложения и презентации. По правилам конкурса, сначала нужно подать концепцию на 5-7 страниц до 22 февраля 2027 года. Финалистов назовут 11 марта, а в финале команды запишут видеопрезентацию до 10 минут. Победителей объявят 6 мая 2027 года.

"Вам не нужно ждать выпуска, чтобы внести свой вклад", — заявил администратор NASA Джаред Айзекман.

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Кто может принять участие в конкурсе NASA

Конкурс открыт для команд старших классов и вузов США. Специальный инженерный опыт не нужен, NASA приглашает также учащихся технических и профессиональных учебных заведений. В команде должно быть от двух до пяти учеников или студентов и наставник, например учитель или преподаватель. Иностранцы могут участвовать, только если учатся на дневной форме в американской школе или университете.

Регистрация продлится на платформе NASA STEM Gateway до 25 января 2027 года. Конкурс проводит Institute of Competition Sciences по заказу NASA.

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